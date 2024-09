DIRETTA LATINA MESSINA, CERCASI VITTORIE

Una sola vittoria in cinque giornate per le due formazioni. La diretta Latina Messina potrebbe dare il via al riscatto di una delle squadre, fin qui non certo protagoniste di un avvio positivo. Il match si disputerà mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 20:45.

I nerazzurri sono riusciti ad ottenere i tre punti solo nell’ultimo turno ovvero nel match contro l’Avellino in trasferta per 1-0. Prima erano arrivati ben tre pareggi con Casertana all’esordio, Taranto e Foggia, perdendo con la Turris alla terza.

Diretta/ Avellino Latina (risultato finale 0-1): Capanni decide il match (Serie C, 21 settembre 2024)

Il Messina invece ha ottenuto la prima vittoria ad inizio settembre grazie al 4-1 inflitto al Taranto. Prima e dopo quella partita sono arrivati rispettivamente 4 turni: pari con Potenza e Casertana, sconfitte contro Audace Cerignola e Crotone.

DOVE VEDERE DIRETTA TV LATINA MESSINA, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Latina Messina, c’è una duplice possibilità che fa per voi ovvero Sky oppure NOW.

Diretta/ Messina Casertana (risultato finale 2-2): rimonta rossoblu (Serie C, 20 settembre 2024)

Lo stesso identico discorso è da fare anche per la diretta streaming. Questo poiché le rispettive applicazioni trasmetteranno sempre sotto abbonamento il match.

LE PROBABILI FORMAZIONI LATINA MESSINA

Adesso invece è il turno delle probabili formazioni Latina Messina. I padroni di casa opteranno per il modulo 4-3-1-2: In porta Zacchi, difesa da Di Renzo, Berman, Vona e Riccardi. Scravaglieri e Crecco le mezzali con Petermann regista e Di Livio trequartista dietro a Mastroianni e Capanni.

Il Messina sceglierà invece il 4-3-3 per contrastare il Latina. Curtosi tra i pali, Lia, Manetta, Marino e Ortisi comporranno la retroguardia. Anzelmo, Garofalo e Frisenna giocheranno a metà campo con Petrungaro, Luciani e Anatriello.

DIRETTA/ Latina Foggia (risultato finale 0-0): niente reti nell'agro pontino! (Serie C, 16 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LATINA MESSINA

Siamo arrivati al capitolo delle quote per le scommesse Latina Messina. Un match che sulla carta sembra pendere dalla parte dei nerazzurri a 1.95 mentre i giallorossi sono quotati 3.80. Il segno X del pareggio è invece a 3.15.

Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, vengono offere a 1.95 ovvero più del No Gol a 1.68. Chiudiamo con Over 2.5 a 2.20 e l’Under a 1.55.