DIRETTA AVELLINO LATINA: I TESTA A TESTA

Stiamo per tuffarci nella diretta di Avellino Latina, forse possiamo chiamarla una sfida tradizionale perché gli incroci totali sono 23, ma 21 di questi sono stati disputati dal 2010 a oggi, lasciando i primi due al 1969-1970. Il bilancio totale, contando anche questi, racconta di otto vittorie del Latina, sette successi dell’Avellino e otto pareggi: equilibrio dunque, anche se il Latina cinque delle otto affermazioni le aveva già ottenute nelle prime nove partite e dunque da lì in avanti ha battuto gli irpini sono tre volte in 14 uscite. Tuttavia, due di queste nelle ultime quattro: insomma, l’Avellino ha avuto una striscia di sei gare in cui non ha mai perso contro il Latina.

Al Partenio però non batte i pontini dal maggio 2017, con reti di Matteo Ardemagni e Luigi Castaldo, in rimonta dopo il gol di Roberto Insigne: eravamo in Serie B, e questo ci dà il la per dire che Avellino Latina ha precedenti in tre categorie differenti, anche la Serie D. Per completare le informazioni dobbiamo dire che l’ultimo successo esterno del Latina è più recente: parliamo infatti dello scorso campionato, proprio alla prima giornata. Abituati a partire non benissimo, gli irpini ci erano ricascati: il Latina era passato al Partenio grazie ai gol messi a segno da Giuseppe Fella e Luca Fabrizi, al ritorno l’Avellino aveva vinto 5-0 al Francioni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA AVELLINO LATINA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Avellino Latina, come tutta la Serie C, è in esclusiva su Sky e sarà anche visibile per gli abbonati a NOW TV che trasmetterà in streaming la partita. L’alternativa è quella di seguire con noi la diretta testuale che vi racconterà le emozioni dei novanta minuti attraverso aggiornamenti costanti sull’andamento del match.

CACCIA AI PRIMI TRE PUNTI DELLA STAGIONE

Si accende di sabato sera il Girone C di Serie C che vedrà la diretta Avellino Latina a partire dalle 20,45 del 21 settembre. Di fronte, si opporranno due squadre incapaci di vincere e ancora a secco dopo ben quattro partite già disputate.

I campani sono 18esimo e hanno pareggiato tutte le ultime tre partite segnando due reti e subendone due contro Cavese, Cerignola e Giugliano. Non va meglio per il Latina che hanno pareggiato tre delle prime quattro partite perdendo, nel mezzo, in casa della Turris capace di vincere 2 a 0.

AVELLINO LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per completare le informazioni utili dal campo andiamo anche a vedere le probabili formazioni della diretta Avellino Latina. I padroni di casa continueranno con il 3-5-2 proposto da Di Napoli che potrebbe dare una chance da titolare a Gabriele Gori che andrà a formare la coppia con uno tra Redan e Vano. Liotti e D’Ausilio sono chiamati a fare gli straordinari sull’esterno ma occhio anche a Cancellieri che potrebbe trovare importante minutaggio.

Si parla di 4-2-3-1, invece, con Pasquale Padalino che si affiderà alla qualità della sua trequarti fondata su Di Livio, Riccardi e Capanni. In attacco è serrato il ballottaggio tra Mastroianni e Bocic con il serbo ancora favorito per guidare l’attacco nerazzurro.

ECCO PURE PRONOSTICO E QUOTE!

Infine, la nostra panoramica sulla diretta Avellino Latina non può essere completa senza uno sguardo al pronostico secondo le quote Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti, tanto che il segno 1 per un successo irpino è quotato a 1,45. Ben più succulenta è già quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio, infine un colpaccio del Latina varrebbe ben 6,50 volte la posta in palio sul segno 2.