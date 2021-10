Diretta Latina Picerno/ Streaming video tv: test importante per la salvezza (Serie C)

DIRETTA LATINA PICERNO: I PONTINI HANNO BISOGNO DI VINCERE

Latina Picerno sarà diretta dal signor Michele Delrio: allo stadio Domenico Francioni si gioca alle ore 17:30 di domenica 10 ottobre, nell’ottava giornata del campionato di Serie C 2021-2022. Si tratta di due neopromosse arrivate nel girone C a completamento degli organici, e che hanno avuto un rendimento leggermente diverso; entrambe in calo, ma il Latina in maniera sensibile perché ha perso le ultime tre partite e non vince dalla seconda giornata, si trova in zona playout e ha assolutamente bisogno di tornare a festeggiare un successo che la tolga dai guai e la faccia emotivamente ripartire.

Occasione buona contro un Picerno che nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Catania, sconfitto da un rigore nel finale; se non altro i lucani hanno 8 punti e per ora sarebbero salvi, e allora anche un pareggio oggi potrebbe essere visto come un risultato da salutare in maniera positiva. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Latina Picerno, leggiamo insieme quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, valutando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa partita molto delicata.

DIRETTA LATINA PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Picerno non sarà trasmessa, non essendo questa una delle partite che per l’ottava giornata godrà della copertura televisiva sul satellite (la grande novità degli ultimi tempi). Naturalmente, sappiamo da tempo che la casa della Serie C resta Eleven Sports, il portale che fornisce tutte le gare di campionato e Coppa Italia per la terza divisione: per accedere alle immagini in diretta streaming video dovrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA PICERNO

Dovrebbe essere un 4-3-3 quello di Daniele Di Donato per Latina Picerno: in porta andrà Cardinali, davanti a lui Giorgini e Andrea Esposito con Eros De Santis e Nicolao che agiranno sulle corsie esterne. A centrocampo spazio per Amadio che farà il playmaker (insidiato da Marcucci), poi Tessiore e Barberini si piazzeranno come interni; Alessandro Rossi potrebbe prendere il posto di Rosseti nel tridente, Lorenzo Di Livio e Carletti sono più sicuri di giocare ma, come centravanti, occhio ad Adama Sane e Jefferson che sicuramente sono valide alternative.

Antonio Palo punta su un 4-2-3-1 nel quale Ferrani e Allegretto fungeranno da centrali difensivi, ai loro lati ecco Setola e Guerra mentre in porta ci sarà come sempre Albertazzi. Dettori e Pitarresi sono in vantaggio su De Marco per formare la cerniera mediana; Vivacqua e Carrà sono in ballottaggio con Massimo D’Angelo, Stasi e Pietro Terranova come esterni sulla trequarti con Reginaldo verso la conferma, davanti invece c’è Gerardi che potrebbe partire titolare, mandando in panchina Coratella in questa partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Latina Picerno attraverso le sue quote, dunque andiamo a leggerle insieme. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio ha un valore che ammonta a 2,90 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita equivalente a 2,90 volte l’importo investito con questo bookmaker.

