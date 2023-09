DIRETTA/ Latina Potenza (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C 10 settembre 2023)

DIRETTA LATINA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Poco tempo all’inizio della diretta di Latina Potenza valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone C. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: sul campo dei pontini, lo stadio “Domenico Francioni”: il primo incrocio risale al 19 dicembre 2004, vittoria nerazzurra di misura (1-0).

Pareggio senza gol il 21 dicembre 2005 mentre il 5 marzo 2022 i rossoblù hanno trovato il loro primo acuto con un perentorio tre a zero scandito dai gol di Cuppone, Sandri e Cargnelutti. Ultima sfida in ordine di tempo in terra pontina è quella del 15 marzo 2023: gara terminata senza reti a referto. (Giulio Halasz)

DIRETTA LATINA POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Latina Potenza sarà visibile su NOW, servizio di Sky che trasmetterà tutta la Serie C 2023/2024 prendendo il posto di Sports Eleven, protagonista in questi anni. Tutto sarà fruibili tramite l’app su qualsiasi dispositivo per visionare le partite attraverso abbonamento.

Per assistere alla diretta Latina Potenza in Tv sarà possibile farlo sempre tramite l’applicazione di NOW con abbonamento attivo tramite Sky. L’emittente televisiva trasmetterà sui propri canali solo alcune delle partite dei tre gironi che verranno decise man mano.

LATINA POTENZA, CHI VINCERA’ ANCORA?

La diretta Latina Potenza, in programma domenica 10 ottobre alle ore 20:45, racconta della sfida valevole per la seconda giornata di campionato Serie C Girone C. Le due squadre hanno risposto presente all’esordio stagionale vincendo le rispettive gare di apertura. Il Latina ha fatto colpo grosso in quel di Avellino e con una rete per tempo, Fella al 27′ e Fabrizi al 90′, hanno ribaltato i pronostici e messo in cascina i primi tre punti.

Chi invece partiva favorito e non ha deluso le aspettative è il Potenza, impegnato tra le mura amiche contro il Brindisi e capace di vincere 2-1 con le reti di Volpe e Gagliano al terzo minuto di recupero dopo il momentaneo 1-1 di Bizzotto a sei dalla fine. Seppur col brivido, tre punti arrivati e inseriti nella rispettiva casella in classifica.

DIRETTA LATINA POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Latina Potenza vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-5-2. In porta Cardinali, difesa a tre con Cortinovis, Rocchi e Del Sole. Il folto centrocampo andrà riempito nelle zone centrali da Di Livio, Cittadino e Riccardi mentre sugli esterni da Ercolano a destra e Marino a sinistro. Tandem d’attacco Fella-Mastroianni.

Risposta del Potenza con il medesimo modulo. Gasparini tra i pali che verrà aiutato in fase difensiva da Gyamfi, Sbraga e Verrengia. Ai lati Hadziosmanovic e Volpe con Prezioso-Laaribi-Saporiti nella zona nevralgica del campo. In avanti ecco Caturano e Di Grazia.

DIRETTA LATINA POTENZA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Latina Potenza danno per favorita la squadra di casa. Secondo Goldbet, l’1 vale 2.45 mentre il 2 quota 2.80. Più alto di tutti il segno X del pareggio a 3.

L’uscita da imbattuta del Potenza dalla trasferta è data a 1.40 mentre il segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno vale 1.85, praticamente quanto il No Gol (1.84).

