Diretta Lazio Auronzo/ Streaming video e tv: la prima amichevole dei biancocelesti

Lazio Auronzo, in diretta dallo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno), tradizionale sede del ritiro estivo dei biancocelesti, è la partita amichevole che alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 14 luglio 2019, segna il primo impegno nella nuova stagione per la Lazio ancora una volta affidata a Simone Inzaghi. Impegno ideale per rompere il ghiaccio, in Lazio Auronzo infatti gli avversari saranno i valligiani locali e questa sarà l’occasione per fare una buona sgambata, mettere minuti nelle gambe e probabilmente segnare tanti gol. La Lazio solo da pochi giorni è arrivata nel Cadore, per cui siamo davvero alle primissime battute di un ritiro nel quale i capitolini giocheranno ben cinque partite. Si riparte dalla gioia della vittoria della Coppa Italia, ma anche dalla consapevolezza che in campionato si dovrà cercare di fare qualcosa in più rispetto al torneo 2018-2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Auronzo sarà garantita agli abbonati del canale tematico biancoceleste Lazio Style Channel, disponibile al numero 233 della piattaforma satellitare Sky ma non compreso nel servizio di diretta streaming video fornito da Sky Go. Per chi non è abbonato a Lazio Style Channel, un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network della Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AURONZO

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Lazio Auronzo, è davvero necessario indicare che il ritiro montano dei biancocelesti è cominciato appena l’altro ieri, dunque questa amichevole arriva prestissimo – anche se va detto che la Lazio prima aveva lavorato per qualche giorno a Formello. Hanno saltato questa prima fase in città i nazionali Acerbi, Immobile, Marusic e Durmisi, che lavorano dunque solo da un paio di giorni e potrebbero non partire fra i titolari, anche se nel corso della partita ci sarà spazio sicuramente per tutti. Di certo invece non ci saranno Strakosha, Badelj, Lukaku, Berisha e Bastos, tutti assenti in questo momento da Auronzo di Cadore, anche se per motivi diversi – Bastos dopo la Coppa d’Africa, Badelj che è in partenza e gli altri tre invece sono reduci o alle prese con infortuni. Per il resto, con cinque amichevoli in programma in Cadore, Simone Inzaghi avrà modo di analizzare tutta la rosa.



