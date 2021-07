Diretta Lazio Auronzo/ Streaming video tv: ecco la prima di Sarri! (amichevole)

DIRETTA LAZIO AURONZO: SARRI SVELA I BIANCOCELESTI

Lazio Auronzo è in diretta dalla località del Cadore, alle ore 18:30 di sabato 17 luglio: la prima amichevole della squadra biancoceleste si gioca, come ormai da tradizione, contro una rappresentativa del luogo in cui viene svolta la prima parte del ritiro. Da questo punto di vista la Lazio non cambia rispetto al passato recente, ma lo ha fatto come ben sappiamo nella sua guida tecnica: questo pomeriggio avremo la prima occasione per vedere all’opera la nuova squadra di Maurizio Sarri, che prende il posto di Simone Inzaghi che ha lasciato il club dopo aver aperto un grande ciclo.

Anche per questo motivo Sarri, vincitore dello scudetto con la Juventus ma esonerato per il flop in Champions League, avrà parecchi occhi critici addosso: la Lazio sarà chiamata in qualche modo a fare il salto di qualità, provando a riprendersi la Top 4 in Serie A ed essere competitiva in Europa League. Aspettando la diretta di Lazio Auronzo, possiamo iniziare a capire in che modo la squadra potrebbe essere disposta sul terreno di gioco (per quanto sia complicato, considerate tutte le premesse e che siamo a metà luglio), leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LAZIO AURONZO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Auronzo potrebbe essere trasmessa da Lazio Style Channel, il canale tematico interamente dedicato al mondo biancoceleste; una notizia che andrà confermata, come spesso accade quando si tratta di amichevoli estive. Il canale però non ha un supporto in diretta streaming video anche perché non fa parte dell’abbonamento “base” di Sky – è necessario pagare un prezzo aggiuntivo – e dunque possiamo fare riferimento, per le informazioni utili, anche agli account ufficiali che il club capitolino mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AURONZO

È ancora un gruppo incompleto quello a disposizione di Sarri, che dunque in Lazio Auronzo dovrà “arrangiarsi”: stuzzica già il ballottaggio Reina-Strakosha ma, visti i trascorsi con il tecnico, lo spagnolo dà la sensazione di partire favorito. Il modulo sarà il 4-3-3: sugli esterni difensivi correranno Marusic e Fares, con Hysaj probabilmente dalla panchina, poi due centrali che dovrebbero essere Luiz Felipe e Vavro, o Stefan Radu. Non abbiamo citato Manuel Lazzari, che non è sicuro di restare e comunque potrebbe essere impiegato come esterno nel tridente: qui Sarri al momento non ha grandi scelte, potrebbe lanciare Raul Moro a sinistra con Caicedo o Muriqi riferimento centrale. In mezzo al campo invece Lucas Leiva e Milinkovic-Savic sono per ora le certezze; Cataldi, Escalante e Akpa Akpro si giocano il posto per completare il reparto, attenzione poi a Jony che può ricoprire il ruolo di laterale. Per essere un’amichevole ovviamente le scelte a disposizione di Sarri non mancano, poi si vedrà.



