DIRETTA LAZIO AURONZO/ Video streaming tv: ecco i primi impegni dei biancocelesti (oggi 14 luglio 2024)

DIRETTA LAZIO AURONZO: I PRIMI IMPEGNI BIANCOCELESTI

Mentre si avvicina la diretta di Lazio Auronzo, nel giorno della prima amichevole stagionale possiamo scoprire anche il calendario dei primi impegni ufficiali dei biancocelesti, cioè le prime tre giornate della Lazio nel prossimo campionato di Serie A 2024-2025, fino alla sosta per gli impegni delle Nazionali. Il debutto è sulla carta molto favorevole, dal momento che la prima giornata vedrà in programma Lazio Venezia, sfida contro la neopromossa veneta allo stadio Olimpico domenica 18 agosto prossimo, con il fischio d’inizio alle ore 20.45.

Rivale dal Nord-Est anche nella seconda giornata per la Lazio, che dovrà in quel caso viaggiare verso il Friuli per giocare sul campo dell’Udinese alle ore 18.30 di sabato 24 agosto, quindi in uno degli anticipi del turno. Infine, per avere il primo big-match del nuovo campionato dovremo aspettare una settimana in più, cioè le ore 20.45 di sabato 31 agosto, quando allo stadio Olimpico potremo assistere a una sfida di enorme fascino come sarà Lazio Milan, che potrebbe darci le prime vere risposte circa il nuovo corso di mister Marco Baroni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO AURONZO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Annotazioni importanti per tutti i tifosi biancocelesti che vorranno seguire la diretta tv di Lazio Auronzo, o per essere più precisi la diretta streaming video: essa sarà disponibile sui canali societari tramite l’abbonamento mensile o annuale GOLD, oppure acquistando l’evento singolo sul portale biancoceleste, mentre su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, la partita verrà trasmessa in differita. Altre informazioni arriveranno senza dubbio dal sito Internet e dai profili social ufficiali della Lazio.

LAZIO AURONZO: LA PRIMA AMICHEVOLE PER MISTER MARCO BARONI

Grande classico oggi, domenica 14 luglio 2024: ci attende infatti la diretta di Lazio Auronzo, la partita amichevole che avrà inizio alle ore 18.00 presso lo Stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, la località in provincia di Belluno che è ormai da tanti anni la seconda casa estiva per la società biancoceleste, che può così lavorare nello splendido scenario delle Dolomiti. In questa stagione la principale novità è costituita dal nome dell’allenatore, dal momento che la Lazio ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Baroni, le cui idee vedremo in azione oggi per la prima volta.

Naturalmente la diretta di Lazio Auronzo avrà importanza relativa dal punto di vista tecnico, dal momento che i biancocelesti affronteranno i dilettanti locali per iniziare il cammino verso il nuovo campionato di Serie A 2024-2025, nel quale l’obiettivo sarà evidentemente fare meglio rispetto all’ultimo torneo, che è stato piuttosto modesto per la Lazio, specie in rapporto al secondo posto del campionato precedente. Oggi dunque ci sarà la curiosità per scoprire i movimenti e i meccanismi di gioco richiesti dal nuovo allenatore, i gol non mancheranno e allora speriamo di passare una domenica divertente con la diretta di Lazio Auronzo…

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AURONZO

Parlare delle probabili formazioni verso la diretta di Lazio Auronzo ha naturalmente un valore relativo: siamo ancora ai primi giorni di lavoro nel ritiro di Auronzo di Cadore e il primo obiettivo è quello di mettere minuti nelle gambe di tutti i giocatori, in attesa di test amichevoli più significativi rispetto a quello dell’esordio. Naturalmente bisogna anche tenere conto di chi arriverà in ritardo a causa degli impegni con le Nazionali agli Europei, come Hysaj e naturalmente Zaccagni.

Di sicuro ci sarà spazio per tutti, da Provedel e Mandas in porta fino a Castellanos e il nuovo acquisto Noslin in attacco. Tra gli ultimi arrivati possiamo citare anche Tchaouna, mentre in molti reparti ci sono tanti volti già noti, in particolare in difesa e a centrocampo, due settori poco cambiati nelle prime settimane di calciomercato, senza dimenticare che ci sono pure alcuni Primavera aggregati in ritiro e vedremo sicuramente protagonisti anche loro oggi pomeriggio nella diretta di Lazio Auronzo.

