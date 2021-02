Diretta Lazio Bayern Monaco/ Streaming video tv: che notte! (Champions League)

DIRETTA LAZIO BAYERN MONACO: INZAGHI VUOLE L’IMPRESA!

Lazio Bayern Monaco, in diretta naturalmente dallo stadio Olimpico della capitale italiana alle ore 21.00 di questa sera, martedì 23 febbraio 2021, si gioca per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021, che propongono ai biancocelesti di Simone Inzaghi una sfida apparentemente impossibile al Bayern Monaco campione di tutto, che con il successo nel Mondiale per Club detiene tutti i sei titoli possibili. La diretta di Lazio Bayern Monaco si presenta dunque come una sorta di missione impossibile, anche se nel weekend dei rispettivi campionati la Lazio ha vinto contro la Sampdoria rafforzandosi nella lotta per il quarto posto, mentre il Bayern Monaco ha conosciuto un evento raro, la sconfitta in Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte. I bavaresi difficilmente sbagliano due partite di fila e questo potrebbe quindi essere un problema per la Lazio, che tuttavia sa che l’impresa è possibile, magari bissando una notte come quella contro il Borussia Dortmund. Di certo bisogna vincere per sperare di ottenere poi la qualificazione: Lazio Bayern Monaco che cosa ci dirà?

DIRETTA LAZIO BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Bayern Monaco sarà un appuntamento in chiaro per tutti: potrete seguire la partita di Champions League su Canale 5, e di conseguenza anche in mobilità grazie al sito Video Mediaset che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre gli abbonati alla televisione satellitare potranno rivolgersi al canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o a Sky Sport 252 in caso di un abbonamento al pacchetto Calcio, con l’alternativa della diretta streaming video – anche qui senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BAYERN MONACO

Simone Inzaghi, nelle probabili formazioni di Lazio Bayern Monaco, schiererà un 3-5-2 classico: Luiz Felipe è fermo, allora in difesa potrebbe esserci Hoedt con Acerbi e Radu, in porta Reina gioca una partita da ex mentre i due esterni sulla linea dei centrocampisti saranno Lazzari e Marusic, anche se potrebbe essere utile l’esperienza di Lulic che ha un’occasione di tornare titolare in una partita importante. Vedremo poi la classica mediana: Lucas Leiva in cabina di regia, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Sostanzialmente Inzaghi farà pochissimo turnover, anche in attacco dove Caicedo rappresenterebbe una scelta di maggiore fisicità ma ancora una volta dovrebbe lasciare il posto a Correa al fianco di Immobile. Problemi per Hans-Dieter Flick, che recupera tre giocatori ma deve ancora fare i conti con parecchie indisponibilità. Al centro della difesa riecco Boateng, che dovrebbe essere schierato al fianco di Alaba con Davies a sinistra; a destra potrebbe tornare Kimmich, perché Goretzka è un altro rientro importante a centrocampo con Roca, così da non dover adattare Sule a terzino destro. In attacco ecco Choupo-Moting come trequartista, Sané e Coman ali e Lewandowski naturalmente la prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Lazio Bayern Monaco in base alle quote dell’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo, sono favoriti gli ospiti tedeschi e di conseguenza il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale alla quota di 4,25 in caso di segno X e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso di segno 1 se la Lazio riuscisse a conquistare la vittoria.



