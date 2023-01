Diretta/ Lazio Bologna streaming video Ita: arrivano i felsinei in Coppa Italia

DIRETTA LAZIO BOLOGNA: SARRI ALL’ESORDIO STAGIONALE IN COPPA ITALIA

La diretta di Lazio Bologna, gara in programma giovedì 19 gennaio alle ore 18:00, racconta di un ottavo di finale interessante tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoblu guidati da Thiago Motta. Le due squadre avevano iniziato il loro anno solare nel peggiore dei modi con i biancocelesti sconfitti a Lecce e rimontati in maniera clamorosa nel 2-2 con l’Empoli in casa mentre i rossoblu avevano perso di misura con la Roma e per 2-1 contro l’Atalanta. Nell’ultimo turno di campionato sia le Aquile che i felsinei sono riusciti a scacciare la crisi dell’anno nuovo vincendo rispettivamente 2-0 sul campo del Sassuolo e 2-1 in rimonta nella sfida esterna di Udine.

Diretta/ Atalanta Spezia (risultato 0-0) streaming video Italia 1: torna Zapata, via!

Il percorso per arrivare fin qui è stato di semplice attesa per la Lazio, visto che la posizione dello scorso campionato ha permesso ai biancocelesti di potersi risparmiare le fatiche dei turni precedenti e debuttare proprio agli ottavi. Discorso diverso per il Bologna che prima ha dovuto sbarazzarsi del Cosenza (1-0, gol di Sansone) e successivamente del Cagliari con il medesimo risultato. In quell’occasione fu decisiva un’autorete di Obert a venti minuti dalla fine.felipe anderson

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA/ Quote: sarà coppia "cafetera"?

LAZIO BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU ITALIA 1: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta di Lazio Bologna, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmesso in chiaro ed esclusiva su Italia 1, emittente televisiva della famiglia Mediaset che permetterà la visione del match sulla televisione nazionale in maniera assolutamente gratuita.

La sfida Lazio Bologna sarà inoltre visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, totalmente gratis, collegandosi al sito oppure scaricando l’applicazione su tutti tablet e smartphone

LAZIO BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Bologna vedono i padroni di casa attuare tanto turn over. Partendo dai pali con Maximiano che difenderà nel 4-3-3 di Sarri. In difesa Lazzari torna dalla squalifica e giocherà con Patric-Romagnoli coppia centrale e l’ex Napoli Hysaj a sinistra. A centrocampo Marcos Antonio in regia con Vecino e Basic a supporto. In attacco si rivede Pedro, l’assenza di Immobile per infortunio obbliga Sarri a schierare Felipe Anderson falso nueve con Zaccagni a destra.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA/ Quote: il grande ex è Lorenzo De Silvestri

Il Bologna invece se la giocherà con il 4-2-3-1. Skorupski in porta, l’autore del gol decisivo con l’Udinese Posch a destra, Cambiaso titolare a sinistra e il duo Soumaoro-Lucumi centrali. C’è Dominguez con Medel nella zona nevralgica del campo, Orsolini-Soriano-Aebischer comporranno la trequarti con Barrow unica punta. Occasione per il gambiano che approfitterà dell’indisponibilità di Arnautovic e la scarsa forma fisica di Zirkzee per mettersi in mostra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Lazio Bologna vedono i biancocelesti favoriti per la vittoria nei novanta minuti con Snai che indica la quota di 1.75 associata ai capitolini. Il pareggio è dato a 3.60 con la vittoria dei rossoblu a 4.75. Quota 3.25 nel caso dovesse qualificarsi il Bologna, 1.33 se invece sarà la Lazio ad approdare ai quarti. Il Gol è dato a 1.70 mentre l’eventualità di vedere nessuna o solo una squadra segnare è a quota di raddoppio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA