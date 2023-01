Diretta/ Udinese Bologna, streaming video tv: Sottil sfida Motta (Serie A)

DIRETTA UDINESE BOLOGNA: PUNTI PESANTI…

Udinese Bologna, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Due squadre alla ricerca di una vittoria dopo un periodo tra luci e ombre, un confronto tra due undici giovani e ricchi di talenti dalle belle speranze.

DIRETTA/ Cesena Udinese Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

L’Udinese è ottava in classifica con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. Tre punti nelle ultime cinque gare per gli uomini di Sottil, che nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 dalla Juventus. Il Bologna, invece, è dodicesimo a quota 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte: due ko di fila per i felsinei, 1-0 contro la Roma e 1-2 contro l’Atalanta.

Diretta/ Bologna Cagliari streaming video tv: obiettivo play off (Primavera)

DIRETTA UDINESE BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Bologna verrà trasmessa su Zona DAZN, ma bisogna specificare: il canale è disponibile al numero 214 del decoder di Sky, ma ovviamente accessibile soltanto agli abbonati alla televisione satellitare come alla stessa DAZN. Per i soli clienti di quest’ultima l’appuntamento sarà quello classico, vale a dire con la diretta streaming video: per avere accesso alle immagini della partita dovrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Bologna Atalanta (risultato finale 1-2): Dea vince con Koopmeiners e Hojlund

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

Qualche dubbio da valutare per Sottil e Thiago Motta, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Udinese Bologna. Partiamo dalla compagine friulana, priva degli infortunati Masina e Deulofeu. Il modulo è il 3-5-2: Silvestri, Becao, Bijol, Nehuen Perez, Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie, Success, Beto. Passiamo ai rossoblu, Motta deve fare i conti con parecchie assenze: gli squalificati Medel e Dominguez insieme agli infortunati Bonifazi, Arnautovic, Barrow, Zirkzee e De Silvestri. Il modulo è il 4-2-3-1: Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis, Schouten, Ferguson, Orsolini, Soriano, Aebischer, Sansone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Udinese Bologna vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a conoscere i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria dell’Udinese è a 1,97, il pareggio è a 3,40, mentre il successo del Bologna paga 4,10. Grande equilibrio tra Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,83 e 1,88. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA