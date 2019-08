Diretta Lazio Bournemouth/ Streaming video tv: primo test internazionale per Inzaghi

Lazio Bournemouth va in scena alle ore 20:45 di venerdì 2 agosto, e rappresenta di fatto la seconda parte dell’estate biancoceleste: contro la squadra della Premier League Simone Inzaghi e i suoi ragazzi inaugurano un ciclo di tre amichevoli contro formazioni internazionali, dopo aver svolto il ritiro di Auronzo di Cadore che si è concluso con sole vittorie, anche se certamente le avversarie non erano troppo impegnative. Il programma della Lazio però continua a gonfie vele: i biancocelesti si preparano al meglio ad un avvio di campionato che sarà subito con il botto, perché il sorteggio del calendario ha posizionato il derby contro la Roma alla seconda giornata. Nel frattempo allora possiamo valutare in che modo la squadra capitolina scenderà sul terreno di gioco per affrontare la diretta di Lazio Bournemouth, il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Bournemouth dovrebbe essere esclusiva di Lazio Style Channel, l’emittente tematica dedicata al mondo biancoceleste che trovate al canale 233 del bouquet Sky. La visione sarà riservata agli abbonati al canale, che non fa parte dell’offerta di Sky Go: questo significa che non sarà a disposizione una diretta streaming video per assistere a questa sfida.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOURNEMOUTH

In Lazio Bournemouth i biancocelesti potrebbero disporsi in campo con una formazione molto vicina a quella titolare: possibile che non ci sia Sergej Milinkovic-Savic che viene ormai dato in uscita, e allora sulla zona mediana del campo dovrebbe giocare Luis Alberto che agirà come mezzala al fianco di Badelj, mentre l’altro interno potrebbe essere Cataldi. Alle spalle della prima punta, che dovrebbe essere Immobile, andrà a giocare un Joaquin Correa che è subito in grande forma ed è uno dei protagonisti migliori nel precampionato biancoceleste; sulle corsie laterali si preparano a spingere Manuel Lazzari e Jony, entrambi nuovi acquisti e che dovranno sgomitare per essere titolari nella Lazio 2019-2020, soprattutto lo spagnolo che dovrà vincere la concorrenza di capitan Lulic (dall’altra parte si aspetta invece il rientro di Marusic). Davanti al portiere Guerrieri potrebbero invece esserci Wallace, Acerbi e Bastos con Vavro che se la gioca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA