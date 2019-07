Diretta Lazio Entella/ Streaming video e tv: amichevole tosta per Simone Inzaghi

Lazio Entella è un’amichevole che si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 24 luglio: siamo ancora all’interno del ritiro di Auronzo di Cadore per la squadra biancoceleste, che dopo aver battuto la Triestina alza la sua posta estiva affrontando una squadra che giocherà la prossima stagione nel campionato di Serie B. L’Entella a dire il vero ha ottenuto la promozione al termine di un campionato incredibile, con sorpasso ai danni del Piacenza avvenuto all’ultimo minuto dell’ultima partita; tecnicamente dunque il livello sarebbe lo stesso dell’ultima sfida nella quale la formazione di Simone Inzaghi ha trovato cinque gol, ma i liguri sperano di ottenere la salvezza nel torneo cadetto e magari fare anche qualcosa in più. Nel frattempo ci mettiamo in attesa della diretta di Lazio Entella, della quale possiamo valutare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni, tenendo conto del fatto che ovviamente nel secondo tempo le cose potrebbero cambiare non poco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Entella dovrebbe essere trasmessa, salvo variazioni dell’ultima ora, su Lazio Style Channel: trovate questo canale al numero 233 del bouquet Sky ma per assistere alle immagini avrete bisogno di essere abbonati specificamente all’emittente, che in ogni caso non rientra nell’offerta di Sky Go per la diretta streaming video che dunque non avrete a disposizione. Per informazioni utili sulla partita potrete comunque rivolgervi agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ENTELLA

Simone Inzaghi potrebbe mischiare le carte in Lazio Entella, presentando Adamonis tra i pali con una difesa a tre nella quale Acerbi sarebbe il centrale di riferimento “protetto” idealmente da Luiz Felipe e Bastos. Centrocampo rivoluzionato rispetto all’ultima uscita, almeno nelle intenzioni: Patric e Durmisi i possibili esterni, Davide Di Gennaro in cabina di regia mentre Badelj e Bruno Jordao possono essere i due interni a giocare come mezzali, lasciando invece Luis Alberto a giostrare alle spalle della prima punta Caicedo. Da valutare l’Entella di Roberto Boscaglia, che però potrebbe giocare con un 4-3-1-2 nel quale Paroni è il portiere, Ivan De Santis e Coppolaro i centrali e due terzini che possono essere Valietti e Sernicola, tra i tanti a disposizione. in mediana la regia di Ardizzone con Nizzetto e Di Paola che possono agire ai suoi lati, alle spalle delle due punte potrebbe agire il classe 2001 Brunozzi mentre davanti c’è l’imbarazzo della scelta, ma possiamo eventualmente puntare su Manuel De Luca e Caturano tra le tante coppie che Boscaglia può schierare in campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA