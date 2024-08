DIRETTA LAZIO CADICE: IL CALENDARIO BIANCOCELESTE

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Lazio Cadice, possiamo accennare ai primi impegni ufficiali della squadra allenata da Marco Baroni nella prossima stagione. Dopo l’amichevole in programma oggi, sabato 10 agosto, contro gli spagnoli del Cadice arriverà il campionato il prossimo 18 agosto. Un debutto che la formazione biancoceleste non vuole fallire, per cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione in Serie A.

L’esordio della squadra allenata da Marco Baroni è previsto in trasferta in casa contro il Venezia, mentre nel secondo turno i capitolini giocheranno in casa dell’Udinese e, ancora, al terzo turno ci sarà la sfida interna all’Olimpico contro il Milan. Adesso per la Lazio è il momento di oliare gli ultimi meccanismi tattici in vista del campionato alle porte, contro un Lipsia che ha chiuso al quarto posto in campionato con due punti di vantaggio sul Borussia. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

LAZIO CADICE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di seguire in diretta Lazio Cadice, la partita verrà infatti trasmessa sia da Sky che da Mediaset. Per i più smart, questo incontro verrà trasmesso sia su Now Tv che fa parte dell’ecosistema Sky come da InfinityPlus, che invece è della rete Mediaset.

ULTIMA AMICHEVOLE PER BARONI!

Siamo arrivati all’ultima partita amichevole della squadra biancoceleste nella diretta Lazio Cadice, calcio di inizio fissato per oggi 10 agosto 2024 alle ore 21.00. Si giocherà in Spagna, nello stadio della squadra che lotta per non retrocedere nella prossima Liga. Dunque, una partita che dovrebbe essere facile per gli uomini di Baroni, dopo un tour de force contro il Southampton in una partita finita 1-1 con due espulsioni, una per parte.

Baroni si è detto soddisfatto per la prova, sopratutto di quella difensiva che infatti ha ben figurato nonostante fosse solo calcio di agosto, vedremo se stasera vedremo anche qualche guizzo in più da parte degli attaccanti, Castellanos tra i primi osservati.

LAZIO CADICE: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta Lazio Cadice alle probabili formazioni dell’incontro: per Baroni dovremmo vedere il classico 4-2-3-1 con Romagnoli a guidare la difesa mentre ci sarà un ballotaggio tra Noslin e Castellanos per il ruolo di prima punta, non bisogna però escludere il neoacquisto schierato sulla trequarti.

Per gli spagnoli invece Escalante guiderà i suoi in cabina di regia, l’argentino è il cervello della squadra e vedremo se verrà marcato a dovere da Rovella. Mentre in attacco figurano Ramos come sottopunta e Ocampo come vero numero nove, anche se indossa la dieci.

LAZIO CADICE, LE QUOTE

Ecco in ultima battuta le quote relative alla diretta Lazio Cadice, per il sito della Snai abbiamo il simbolo 1 fissato a 1,8 mentre il suo opposto che decreterebbe la vittoria spagnola a 4. Il segno X che invece significa “pareggio” è stato quotato 2,5 dal bookmaker.