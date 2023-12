Diretta/ Lazio Cagliari (risultato 0-0) streaming video tv: Guendouzi c’è, via! (Serie A, 2 dicembre 2023)

DIRETTA LAZIO CAGLIARI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci qui a raccontare la diretta di Lazio Cagliari, gara che ha bisogno di un’occhiata alle statistiche di Serie A di queste due squadre per farsi un’idea di cosa andremo ad osservare. I biancocelesti, in primis, hanno una quantità di passaggi riusciti superiore di oltre 150 palloni giocati correttamente rispetto ai sardi (444 a partita contro 282). Questo dato si riflette quasi conseguenzialmente sul possesso palla con la Lazio in media padrone del gioco con il 52,1% mentre i sardi appena con il 42,4%, quasi 10 punti percentuali di differenza.

Il Cagliari è una delle squadre con la percentuali di grandi occasioni da rete mancate di tutto il campionato. Infatti su 29 volte che i sardi hanno fatto registrare una grossa chance, in 21 di questi casi hanno vanificato quanto creato. I rossoblu spiccano positivamente invece nella classifica dei cross effettuati correttamente. Se si prende in esame una media nei novanta minuti, i sardi sono terzi con 5.7 ovvero quasi 6 cross riusciti a partita, dietro solo ad Atalanta e Inter. In questo fondamentale pecca e non poco la Lazio con soli 3.2, anche se c’è da dire che raramente la squadra di Sarri ricorre ai cross. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. All. Sarri. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet, Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Prati, Makoumbou, Azzi; Viola; Lapadula, Petagna. All. Ranieri. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LAZIO CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Cagliari non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa quattordicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

TESTA A TESTA

La diretta della gara Lazio Cagliari pone di fronte le due formazioni che nelle ultime 5 partite hanno evidenziato 4 successi per i biancocelesti. Le due squadre ogni volta che si sono affrontate hanno sempre presentato tanto spettacolo e gol in campo. Nel 2020 il vantaggio firmato da Giovanni Simeone fu ripreso nel secondo tempo dalle reti di Milinkovic Savic e Immobile. L’anno dopo ancora una volta un successo per la formazione allenata dall’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Ad andare in rete ancora una volta Immobile e Lazzari.

La terza sfida che analizzeremo è terminata con il risultato di 1-0. A segno ancora l’attaccante napoletano Ciro Immobile. L’unico pareggio in queste 5 sfide è quello del 19 settembre 2021 quando Joao Pedro e Balde risposero al gol di Immobile e Cataldi. L’ultima gara è stata giocata il 5 Marzo 2022 terminata con il risultato di 0-3 In Sardegna. Ad andare in rete per la Lazio Immobile (5 gol nelle ultime 5 partite), Luis Alberto e Felipe Anderson. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Lazio Cagliari, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La Lazio ha iniziato la stagione con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del calcio italiano. Dopo un’ottima prestazione nella scorsa stagione, chiudendo al secondo posto, tuttavia, il rendimento in campionato è stato al di sotto delle aspettative, con la squadra biancazzurra attualmente all’undicesimo posto con 17 punti, distante già sette punti dalla zona Champions. Nell’ultima giornata, hanno subito una sconfitta per 2-1 in trasferta contro la Salernitana.

I Capitolini arrivano però all’appuntamento galvanizzati dal passaggio del turno in Champions, grazie alla vittoria per 2-0 contro gli scozzesi del Celtic. Il Cagliari ha avuto un avvio di stagione difficile ma sta cercando di risollevarsi. La squadra guidata da Claudio Ranieri mira principalmente alla salvezza. Attualmente si trova al quartultimo posto con 10 punti, in parità con la zona retrocessione. Nell’ultimo turno, hanno ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro il Monza.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Petagna.

LAZIO CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











