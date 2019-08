Diretta Lazio Celta Vigo/ Streaming video e tv: amichevole in Spagna per Inzaghi

Lazio Celta Vigo, in diretta dallo stadio Balaidos della città spagnola di Vigo, casa del Celta, è la partita amichevole in programma questa sera, sabato 10 agosto, con fischio d’inizio alle ore 20.00. Come spesso succede in estate, questa amichevole metterà in palio anche un trofeo, naturalmente non ufficiale: per la precisione, Lazio Celta Vigo sarà valida per la XIV edizione del Trofeo Memorial Quinocho. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno regalato sempre spettacolo nelle loro ultime uscite: possiamo citare naturalmente il freschissimo successo per 5-1 contro l’Al Shabab, ma in precedenza erano già arrivate la vittoria per 4-2 sul Paderborn e il successo per 4-3 contro il Bournemouth. Mancava una sfida contro il calcio spagnolo e Lazio Celta Vigo giunge dunque opportuna a colmare questa lacuna, ad appena due settimane dall’inizio del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Celta Vigo sarà garantita agli abbonati del canale tematico biancoceleste Lazio Style Channel, disponibile al numero 233 della piattaforma satellitare Sky ma non compreso nel servizio di diretta streaming video fornito da Sky Go. Per chi non è abbonato a Lazio Style Channel, un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network della Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CELTA VIGO

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Lazio Celta Vigo, bisogna notare per prima cosa che sono passati solamente pochi giorni dalla precedente amichevole contro l’Al Shabab, giocata mercoledì all’anomalo orario delle 10 del mattino. L’amichevole ha portato purtroppo un problema all’adduttore della coscia destra per Milinkovic-Savic, in compenso sempre a centrocampo si è rivisto in campo Lucas Leiva, che oggi potrebbe mettere altri minuti nelle gambe. La formazione di partenza schierata pochi giorni fa da Simone Inzaghi, con il modulo 3-5-2, era stata la seguente: Guerrieri in porta; davanti a lui difesa a tre con Vavro, Acerbi e Bastos; nel centrocampo a cinque da destra a sinistra Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto e Jony; infine la coppia d’attacco formata da Correa e Caicedo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA