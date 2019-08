Diretta Lazio Paderborn/ Risultato live: biancocelesti all’esame tedesco (amichevole)

Lazio Paderborn si gioca alle ore 16:00 di sabato 3 agosto: un tour de force per i biancocelesti che solo ieri erano in campo contro il Bournemouth, e ora giocano un’altra amichevole di livello internazionale anche se certamente i tedeschi, tornati in Bundesliga dopo cinque anni, sono inferiori. Si tratta però di un test “reale” per i ragazzi di Simone Inzaghi, che in questa stagione dovranno difendere la Coppa Italia e provare a fare meglio in un campionato che dovrà essere contrassegnato dalla rincorsa a quella Champions League sfuggita per dettagli e che la società vuole riconquistare. Fino a questo momento le amichevoli estive sono andate piuttosto bene e la squadra capitolina, forte del fatto di avere cambiato poco nella rosa, sembra già piuttosto rodata; vedremo allora cosa succederà quando inizierà la diretta di Lazio Paderborn, nel frattempo possiamo valutare le scelte di formazione di Inzaghi per questa partita amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Paderborn, salvo variazioni di palinsesto, verrà trasmessa sul canale tematico Lazio Style Channel: fa parte del bouquet di Sky e bisognerà essere abbonati specificamente all’emittente che però non rientra nell’offerta prevista da Sky Go, il che significa che non potrete seguire questa amichevole estiva in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PADERBORN

Possibile che Lazio Paderborn sia affrontata da Inzaghi con la squadra titolare, o comunque una formazione vicina a quella base: in porta andrà ancora Guerrieri protetto da una linea difensiva nella quale potrebbero operare Bastos, Acerbi e il nuovo arrivato Vavro che però dovrebbe partire alle spalle di Wallace nelle gerarchie di inizio stagione. Manuel Lazzari e Jony possono agire sulle corsie laterali, aspettando Marusic e sempre ricordandosi di Lulic che nei piani del suo allenatore rimane chiaramente un titolare; sulle mezzali c’è tanta scelta, possiamo comunque ipotizzare Cataldi e Luis Alberto che sarà di fatto un trequartista aggiunto in grado di fluttuare tra le linee per dare una mano al reparto offensivo, e che ovviamente sarà tenuto in considerazione anche per giocare come spalla di Ciro Immobile. In questo senso lo spagnolo sarebbe l’alternativa a Joaquin Correa che, per come ha iniziato questo precampionato e ha terminato la stagione scorsa, è a tutti gli effetti uno dei grandi protagonisti nel nuovo progetto che sta nascendo.



