Diretta Lazio Celtic/ Streaming video tv: Inzaghi può solo vincere (Europa League)

Lazio Celtic, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler e si gioca giovedì 7 novembre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Incrocio europeo importantissimo per la Lazio di Simone Inzaghi che dopo i tre gol rimontati all’Atalanta in Serie ha messo in fila tre vittorie consecutive contro Fiorentina, Torino e Milan e ha riagganciato la zona Champions League. Ma all’andata a Celtic Park la sconfitta subita nel finale costringe i biancocelesti a giocarsi la qualificazione già in quest’incrocio al quale gli scozzesi si presentano da primi nel girone, con 7 punti rispetto ai 3 dei laziali. Nella Premiership scozzese il Celtic divide la vetta della classifica con i rivali storici dei Rangers, nell’ultimo impegno ufficiale la squadra di Lennon ha battuto 5-2 l’Hibernian a Hampden Park in semifinale di Coppa di Lega, raggiungendo la finalissima dove affronterà proprio i Rangers.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Celtic sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà il match sul canale numero 201, Sky Sport Uno. Partita visibile anche in diretta streaming video via internet, sempre per gli abbonati Sky, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CELTIC

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Lazio Celtic, giovedì 7 novembre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. La Lazio allenata da Simone Inzaghi sarà schierata con un 3-5-2: Strakosha, Luiz Felipe, Vavro, Acerbi, Lazzari, Parolo, Milinkovic-Savic, Berisha, Jony, Luis Alberto, Immobile. Risponderà con un 4-3-3 il Celtic allenato dal nordirlandese Lennon: Forster, Abd Elhamed, Ajer, Jullien, Hayes, Forrest, Brown, McGregor, Christie, Edouard, Elyonoussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Lazio Celtic, l’agenzia di scommesse Snai indica la squadra di casa come favorita. Vittoria interna quotata 1.60, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.80 mentre la possibilità del successo in trasferta viene offerta a una quota di 5.75. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso del match, over 2.5 quotato 1.75, under 2.5 proposto a una quota 2.10.



