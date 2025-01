DIRETTA LAZIO COMO, ALL’OLIMPICO ARRIVA FABREGAS

C’è chi ha perso un derby e chi è reduce da uno scontro salvezza vinto. Due umori differenti in questo nuovo anno per quanto riguarda la diretta Lazio Como. La sfida si giocherà venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 20:45. I biancocelesti come detto hanno vissuto una settimana complicata dopo la sconfitta per 2-0 nel derby contro la Roma. Precedentemente erano arrivati due risultati molto importanti come il successo di Lecce per 2-1 e il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Il Como sta ingranando e a dimostrarlo è la sola sconfitta di San Siro contro l’Inter nelle ultime cinque partite disputate. Negli altri match, i comaschi hanno pareggiato con Monza e Venezia, ma soprattutto vinto con Roma e Lecce.

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO COMO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lazio Como dovrete essere abbonati a DAZN, emittente che detiene i diritti di tutte le partite del nostro campionato. Per la diretta streaming invece dovrete scaricare l’applicazione e avere naturalmente l’abbonamento attivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO COMO

La Lazio di Baroni giocherà con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Provedel, difesa a quattro con Marusic, Gigot, Romagnoli e Nuno Tavares. A centrocampo spazio a Guendouzi e Rovella con Tchaouna, Dele-Bashiru e Isaksen dietro a Dia.

Il Como scenderà in campo con lo stesso modulo. Tra i pali Reina, quartetto arretrato formato da Van der Brempt, Dossena, Kempf e Moreno. Nella zona nevralgica del campo Engelhardt e Da Cunha daranno una mano a Strefezza, Paz e Fadera. Unica punta Cutrone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO COMO

Come prevedibile, la Lazio parte favorita a 1.75 contro i 4.75 in favore dei comaschi. Il pareggio è offerto a 3.60, una via di mezzo. Segneranno entrambe le squadre? Sì a 1.95, No a. 1.80