DIRETTA LAZIO CREMONESE/ Streaming video tv: dominio biancoceleste in passato (28 maggio 2023)

DIRETTA LAZIO CREMONESE: TESTA A TESTA

La diretta di Lazio Cremonese sarà oggi una grande festa per i biancazzurri, matematicamente qualificati in Champions League dopo 3 stagioni di assenza dalla massima competizione europea grazie alla penalizzazione della Juventus. Dopo la vittoria di Udine la squadra di Sarri punta comunque a mantenere il secondo posto e la conseguente qualificazione alla Supercoppa Italiana che si disputerà a Ryad, in Arabia Saudita, con la formula della final 4. Poche velleità per la Cremonese, già retrocessa matematicamente dopo la goleada subita in casa contro il Bologna.

All’andata la Lazio ha vinto con un perentorio 0-4 allo stadio Giovanni Zini in casa dei grigiorossi, sarà la sfida numero 26 tra Lazio e Cremonese. Lo score finora vede i biancazzurri in netto vantaggio con dodici vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, delle quali cinque subite a Cremona, con i lombardi che hanno vinto allo stadio Olimpico solo nel precedente del 30 maggio 1982, 0-1 con un gol messo a segno da Bonomi. (agg. di Fabio Belli)

LAZIO CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Cremonese sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Simone Tiribocchi. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

BIANCOCELESTI VERSO IL SECONDO POSTO

Lazio Cremonese, in diretta domenica 28 maggio 2023 alle ore 18.o0 presso lo stadio “Olimpico” di Roma, sarà una sfida valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A.

Si tratta di una gara utile solo per le statistiche sul fronte ospite: la formazione di Ballardini, ex di turno, è matematicamente retrocessa in Serie B dopo la pesante sconfitta interna maturata contro il Bologna. Per i padroni di casa, invece, match importante ai fini della classifica: la penalizzazione della Juventus ha certificato l’accesso in Champions League ma ora Immobile e compagni vogliono il secondo posto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CREMONESE

Paulo Sousa e Dionisi alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lazio Cremonese. Partiamo dai padroni di casa: il tecnico dei capitolini Maurizio Sarri non potrà contare sul regista Danilo Cataldi, al suo posto uno tra Vecino e il rientrante Marcos Antonio. Soliti dubbi sulle corsie laterali con Lazzari, Marusic e Hysaj in lizza per due maglie. In casa Cremonese, invece, assenti gli infortunati Dessers, Chiriches e Benassi. Probabile qualche cambio rispetto alle ultime uscite con Ballardini che potrebbe proporre Buonaiuto e Ciofani dall’inizio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta tv di Lazio Cremonese secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie alle quote proposte da Snai: la vittoria dei biancocelesti di mister Sarri è a 1.25, il pareggio è a 6.25 mentre il successo ospite paga ben 12 volte la posta.











