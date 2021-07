Diretta Lazio Fiori Barp Sospirolo/ Streaming video tv: seconda amichevole per Sarri

DIRETA LAZIO FIORI BARP SOSPIROLO: SECONDO TEST BIANCOCELESTE

Lazio Fiori Barp Sospirolo, diretta dalla località del Cadore, è la partita amichevole in programma oggi, martedì 20 luglio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.30. Dopo dunque l’ottimo debutto estivo contro la selezione di Auronzo, la squadra di Sarri torna di nuovo in campo contro una formazione minore per testare la condizione in vista della prossima stagione di Serie A, che pure aprirà i battenti il prossimo 22 agosto. Per i biancocelesti questa sera ci saranno i dilettanti veneti del Fiori Barp Sospirolo, squadra di terza categoria della zona di Belluno, che pure tecnicamente modesta, certo farò di tutto per mettere alla prova la squadra laziale. Si annuncia dunque un’amichevole brillante, ma dall’esito quasi scontato: chissà se però Sarri per questo test estivo ci regalerà qualche sorpresa tattica.

DIRETTA LAZIO FIORI BARP SOSPIROLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Fiori Barp Sospirolo sarà trasmessa da Lazio Style Channel, il canale tematico interamente dedicato al mondo biancoceleste, disponibile al numero 233 del satellitare di Sky. Il canale però non ha un supporto in diretta streaming video anche perché non fa parte dell’abbonamento “base” di Sky – è necessario pagare un prezzo aggiuntivo – e dunque possiamo fare riferimento, per le informazioni utili, anche agli account ufficiali che il club capitolino mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORI BARB SOSPIROLO

Per la diretta tra Lazio e Fiori Barp Sospirolo non è certo facile immaginare le probabili formazioni: quello in mano a Sarri è ancora un gruppo incompleto e pure si tratta solo del secondo test amichevole dell’estate per i biancocelesti, ancora impegnati con formazioni locali. Pure non scordiamo che sarà fondamentale per il tecnico concedere spazio e minuti a un po’ tutti i giocatori a disposizione: davvero non sarò semplice fissare per noi un 4-3-3 di partenza (sempre che sia ancora questo il modulo di partenza). Pure provando, ecco che questo oggi Sarri potrebbe dare ancor spazio a Strakosha dal primo minuto tra i pali (con Reina pronto nel secondo tempo), mentre in difesa potrebbero farsi vedere dal primo minuto Luiz Felipe e Radu al centro e sull’esterno Lazzari e Fares. Per il centrocampo dei biancocelesti saremo curiosi di rivedere Akpa Akrpo, Esclante e Luis Alberto, di cui abbiamo molto parlato in questi giorni in chiave mercato: sarà poi ballottaggio tra Muriqi e Caicedo in prima punta, con Adekanye e Felipe Anderson candidati a una maglia da titolare sull’esterno. Va poi detto che chiaramente per Sarri non mancheranno le alternative dalla panchina: chissà quali saranno le sue scelte oggi!

