Diretta Lazio Genoa/ Streaming video tv: una sfida “nostalgica” (amichevole)

DIRETTA LAZIO GENOA: SARRI CONTRO BLESSIN!

Lazio Genoa è in diretta da Grassau, alle ore 17:00 di mercoledì 27 luglio: un’amichevole estiva molto interessante, tra due squadre che fino all’anno scorso sono state fiere avversarie in Serie A lungo un periodo di 15 anni, terminato poi con la mesta retrocessione del Genoa. Adesso il Grifone riparte dalla conferma di Alexander Blessin, che comunque non aveva troppo demeritato: spetterà al tecnico tedesco provare a far tornare il Genoa in Serie A senza soluzione di continuità, pur sapendo che l’impresa non sarà semplice per la folta concorrenza nel campionato cadetto.

La Lazio, tornata in Europa League, è all’ennesima amichevole estiva di questa preparazione a una stagione che dovrà inevitabilmente portare un miglioramento rispetto al passo di quella scorsa: Maurizio Sarri è pronto e vuole provare ad iscriversi alla corsa per la Champions League, obiettivo che aveva timbrato Simone Inzaghi. Aspettiamo che l’interessante diretta di Lazio Genoa prenda il via, nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte operate per l’amichevole (che sarà a porte chiuse) andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA LAZIO GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lazio Genoa, ma ci sarà comunque un modo per seguire questa scintillante amichevole estiva: infatti il match viene trasmesso su DAZN, e dunque tutti gli abbonati a questa piattaforma potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video di Lazio Genoa. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installare DAZN con i dati dell’abbonamento; in alternativa si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA

Le scelte di Sarri per la diretta Lazio Genoa restano da valutare: andrà risolta, pensando alla stagione, la staffetta Luis Maximiano-Adamonis in porta (favorito comunque il primo), in mezzo alla difesa Mario Gila e Casale si giocano il posto come partner di Alessio Romagnoli ma l’ex Verona può agire anche a destra, dove comunque c’è Manuel Lazzari. A sinistra alternanza tra Marusic e Kamenovic; in mezzo ovviamente Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic saranno titolari e occhio a Escalante come playmaker basso, nel tridente Zaccagni e uno tra Pedro e Felipe Anderson esterni con Immobile centravanti, Cancellieri potrebbe comunque partire titolare oggi.

Difficile individuare un modulo per il Genoa del trasformista Blessin: puntiamo sul 3-5-2, davanti a Josep Martinez i titolari in difesa potrebbero essere Dragusin, Nikola Makisimovic e Vogliacco. Sugli esterni possono correre Sabelli e Pajac, senza dimenticarsi di Hefti e Czyborra; per ora rosa estesa anche in mezzo, l’ex di turno Badelj può fare il frangiflutti centrale con Ilsanker e Galdames schierati da mezzali, ma nel calcio di Blessin i ruoli possono anche essere relativi. Citiamo Jagiello e Melegoni come possibilità, davanti invece Yayah Kallon e Ekuban devono vincere la concorrenza di Charpentier e i nuovi arrivati Güven Yalcin e Massimo Coda.

