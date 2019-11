Diretta Lazio Lecce/ Streaming video tv: Inzaghi è favorito (Serie A)

Lazio Lecce, diretta dall’arbitro Manganiello allo stadio Olimpico, si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00 per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Naturalmente, Lazio Lecce sarà una partita tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali decisamente diversi. La Lazio di Simone Inzaghi arriva dalla vittoria di San Siro contro il Milan che ne ha rafforzato le quotazioni nella corsa al quarto posto che varrebbe la qualificazione per la prossima Champions League e ora naturalmente i biancocelesti vogliono sfruttare un tiurno sulla carta favorevole per continuare a vincere. Il Lecce del grande ex Fabio Liverani invece ha appena 10 punti in classifica ma li ha fatti quasi tutti in trasferta – otto su dieci per la precisione. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, per i pugliesi sarà possibile tentare l’impresa all’Olimpico?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LAZIO LECCE

La diretta tv di Lazio Lecce sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sul canale Sky Sport Uno, che trovate al numero 201 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LECCE

Nelle probabili formazioni di Lazio Lecce bisogna sottolineare che Simone Inzaghi è alle prese con gli acciacchi di diversi giocatori, oltre che con le fatiche di Europa League. Ci sono però naturalmente alcune certezze: la formazione si baserà sull’asse formato da Strakosha in porta, Acerbi in difesa, Lucas Leiva e Luis Alberto a centrocampo e Immobile in attacco, per il resto molto sarà deciso proprio in base alle condizioni fisiche degli altri giocatori. Nel Lecce di Fabio Liverani dovremmo invece vedere il modulo 4-3-1-2: in attacco dovremo vedere Mancosu trequartista alle spalle della coppia formata da Falco e Lapadula. Da segnalare il ballottaggio Calderoni-Dell’Orco come terzino destro, mentre in cabina di regia dovrebbe tornare titolare Tachtsidis.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Lazio Lecce, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Come classifica e fattore campo fanno logicamente pensare, sembra favorita la Lazio: segno 1 quotato infatti a 1,25, mentre poi si sale a quota 6,25 per il segno X ed infine a 11,00 volte la posta in palio in caso di segno 2.



