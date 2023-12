Diretta/ Lazio Monza Primavera streaming video tv: Biancazzurri per il riscatto (17 dicembre 2023)

Lazio Monza Primavera in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Mirko Fersini di Formello sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Biancazzurri in campo per il riscatto dopo l’ultima sconfitta nella trasfera di Bologna che ha impedito ai ragazzi di Sanderra di puntare la vetta della classifica. Nuova chance per la Lazio in questa giornata che prevede la sfida al vertice tra Inter e Milan.

La Lazio sfida un Monza che naviga in acque tranquille in campionato e che è reduce da un pareggio prestigioso, quello in casa contro la capolista Inter, con i brianzoli che sono tornati a muovere la classifica dopo la doppia sconfitta in terra Emiliana subita contro Sassuolo e Bologna. Quello tra Lazio e Monza è il primo precedente in assoluto nel campionato Primavera 1, entrambe le squadre sono neopromosse quest’anno ma provenendo da due gironi diversi del torneo Primavera 2.

LAZIO MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Monza Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MONZA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Monza Primavera, match che andrà in scena allo stadio Mirko Fersini di Formello. Per la Lazio, Stefano Sanderra schiererà la squadra con un 4-4-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Magro; Bedini, Petta, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Coulibaly, Nazzaro, Sana Fernandes; Napolitano; Sulejmani. Risponderà il Monza allenato da Alessandro Lupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mazza, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Ravelli, Berretta, Ferrais, Antunovic, Zoppi, Brugarello, Capolupo.

LAZIO MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Monza Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











