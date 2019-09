Diretta Lazio Parma/ Streaming video e tv: due squadre reduci da ko (Serie A)

Lazio Parma, diretta dal signor Rosario Abisso e in programma domenica 22 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di Serie A 2019-2020. Posticipo che chiuderà il turno di campionato tra due squadre a caccia di riscatto. La Lazio viene dalla bruciante sconfitta di Ferrara, un ko amaro soprattutto per come è maturato: dopo un’ora di largo dominio, nell’ultima mezz’ora la squadra di Inzaghi è stata sovrastata dagli estensi, che hanno ribaltato il risultato costringendo Simone Inzaghi a subire la prima sconfitta stagionale. Dall’altra parte i gialloblu, dopo il colpaccio di Udine, non sono riusciti a dare continuità alla loro marcia: il Cagliari è passato 1-3 allo stadio Tardini nonostante la squadra di Roberto D’Aversa abbia giocato un calcio brillante, con tante occasioni da gol sventate dal portiere svedese dei sardi, Robin Olsen.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Parma, domenica 22 settembre 2019 alle ore 20.45, si potrà seguire in diretta tv esclusiva solo con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 202 del satellite, ovvero Sky Sport Serie A. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PARMA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Lazio Parma, domenica 22 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sfida valevole per la quarta giornata di Serie A. 3-5-2 per la Lazio allenata da Simone Inzaghi in campo con: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Lulic; Correa, Immobile. Risponderà il Parma allenato da Roberto D’Aversa con un 4-3-2-1: Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Brugman, Hernani, Barillà, Kulusevski, Gervinho, Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala la Lazio come favorita per la conquista dei tre punti contro il Parma. Vittoria casalinga offerta a una quota di 1.30, pareggio quotato 5.50 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 8.50. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.55 per l’over 2.5 e di 2.35 per l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA