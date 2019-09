Diretta Spal Lazio/ Streaming video e tv: Simone Inzaghi cerca conferme (Serie A)

Spal Lazio sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello: allo stadio Paolo Mazza, domenica 15 settembre alle ore 15:00, si gioca per la terza giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Gli estensi, autentica rivelazione nelle ultime due stagioni con le splendide salvezze conquistate, sono partiti con il piede sbagliato in questa stagione: doppia sconfitta incassata da Atalanta e Bologna, anche se sempre di misura e, nel caso della Dea, facendosi rimontare due gol di svantaggio. La posizione di Leonardo Semplici non è chiaramente in discussione, ma adesso serve una sterzata; purtroppo dopo la sosta per le nazionali arriva una Lazio che è tra le squadre più in forma del campionato, forte della conferma di Simone Inzaghi e del gruppo trainante che ha vinto la Coppa Italia. I biancocelesti hanno schiantato la Sampdoria nella prima giornata, poi hanno pareggiato il derby ma lasciando intendere di poter ambire a una posizione migliore quest’anno. Dunque andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Mazza, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Spal Lazio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Lazio sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà riservata agli abbonati che potranno seguire la sfida su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder). L’alternativa, per i clienti dell’emittente che non potessero mettersi davanti a un televisore, resta quella della diretta streaming video: il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LAZIO

Nonostante le due sconfitte, Semplici non dovrebbe cambiare per Spal Lazio: Sala e Reca insidiano le maglie di D’Alessandro e Igor sugli esterni ma sono ancora in svantaggio, in porta potrebbe giocare Thiam perchè l’ex Etrit Berisha non è al top. Per il resto, difesa composta da Thiago Cionek, Vicari e Felipe; in regia Missiroli rimane il favorito, ai suoi lati dovrebbero agire ancora una volta Valoti e Kurtic con un reparto offensivo comandato da Petagna che, come partner, dovrebbe avere l’altro ex Floccari. Ovviamente anche Inzaghi conferma la sua Lazio: Vavro si gioca il posto con Bastos per completare una difesa che, davanti a Strakosha, prevederà anche Acerbi e Stefan Radu. Il grande ex Manuel Lazzari torna al Mazza da avversario e giocherà come esterno destro, sull’altro versante agirà Lulic e in mezzo opereranno Lucas Leiva e Sergej Milinkovic-Savic, perchè ancora una volta Luis Alberto dovrebbe fare un passo avanti e andare a giocare sulla trequarti, supportando Immobile e Joaquin Correa che avrà libertà di movimenti ma sarà di fatto la seconda punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, in Spal Lazio i biancocelesti hanno un chiaro vantaggio: il pronostico dice che il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 1,63 volte quanto investito, mentre già per l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vincita aumenterebbe fino a 4,00 volte la puntata. La giocata più redditizia è quella sul successo estense, per il quale dovrete scommettere sul segno 1: il valore della vincita corrisponderebbe in questo caso a 5,25 volte la somma messa sul piatto.



