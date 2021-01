Diretta Lazio Parma/ Streaming video Rai: all’Olimpico per gli ottavi (Coppa Italia)

DIRETTA LAZIO PARMA: INZAGHI VUOLE VOLARE AI QUARTI

Lazio Parma si gioca in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 21:15 di giovedì 21 gennaio: la partita conclude il programma degli ottavi di Coppa Italia 2020-2021 e in palio c’è un posto contro l’Atalanta. Si gioca a meno di due settimane dalla vittoria che i biancocelesti avevano colto al Tardini in campionato: momento ottimo per la squadra di Simone Inzaghi, che venerdì scorso ha vinto nettamente il derby e si è rilanciata per un posto in Champions League, sta recuperando gli infortunati e dunque spera che la seconda parte di stagione sia sulla scia di quanto era stato fatto sino al lockdown lo scorso anno.

Il Parma invece ha ritrovato Roberto D’Aversa, che però non ha ancora festeggiato una vittoria: domenica i ducali ci sono andati ad un passo, ma il Sassuolo ha pareggiato in pieno recupero con un rigore negando ai gialloblu 3 punti che sarebbero stati determinanti nella corsa alla salvezza. Anche gli emiliani però sembrano in crescita, e allora vedremo quello che succederà nella diretta di Lazio Parma; intanto possiamo provare a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA LAZIO PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite di Coppa Italia, anche la diretta tv di Lazio Parma sarà fornita dalla televisione di stato e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro: in questo caso il canale cui fare riferimento è Rai Due, che è disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore sarà la stessa emittente a garantire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale o l’app di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PARMA

Lazio Parma sarà una partita in cui entrambe le squadre faranno turnover: tra i biancocelesti sono da valutare le condizioni di Joaquin Correa e Strakosha che potrebbero avere una chance, in alternativa ci sarà ancora spazio per Reina mentre in attacco si potrebbe puntare su Andreas Pereira e Muriqi. A centrocampo riposo per uno tra Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, giocherà Akpa Akpro con Parolo al posto dello squalificato Lucas Leiva – che salterebbe anche l’eventuale quarto – sugli esterni Fares si candida a sinistra e dunque Marusic potrebbe giocare sull’altro versante, in difesa Hoedt e Patric giocheranno ai lati di Acerbi.

Un’incognita le scelte di D’Aversa, che comunque schiererà un 4-3-3: priorità al campionato, dunque per la Coppa Italia in porta vedremo Colombi con una difesa nella quale Reinaldo Radu e Giacomo Ricci potrebbero agire sugli esterni, con il giovanissimo Dierckx e Iacoponi al centro. In mediana riposano tutti o quasi: potrebbe essere il momento di una linea composta da Cyprien, Sohm e Dezi e dunque Brunetta andrebbe a giocare nel tridente offensivo, a destra o a sinistra con Sprocati sull’altro versante. Come prima punta, possibilità per Cornelius che sarebbe confermato rispetto a domenica.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Lazio Parma, indicando nella squadra biancoceleste quella favorita: infatti il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 1,40 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio è regolato dal segno X e vi farebbe guadagnare già 5,00 volte l’ammontare della puntata con questo bookmaker, infine l’opzione del segno 2 per l’affermazione dei ducali ha un valore pari a 6,75 volte l’importo che avrete deciso di investire.



