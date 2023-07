DIRETTA LAZIO PRIMORJE/ Video streaming tv: l’anno scorso fu poker biancoceleste (oggi 20 luglio 2023)

DIRETTA LAZIO PRIMORJE: IL PRECEDENTE

Nel presentare la diretta di Lazio Primorje abbiamo detto che questa amichevole ha un precedente: in effetti, presso il ritiro di Auronzo di Cadore, i biancocelesti avevano già affrontato un test contro la squadra slovena, sfruttando il fatto che questa rivale fosse in zona per svolgere la sua preparazione. Inizio roboante per la Lazio, che nei primi 21 minuti di gioco aveva segnato due volte con Sergej Milinkovic-Savic e Pedro; c’era stato anche un palo di Marcos Antonio a chiudere un primo tempo nel quale i biancocelesti avevano spinto per poi calare negli ultimissimi minuti.

La ripresa si era aperta con la rete di Danilo Cataldi, a segno con un tiro dalla distanza; poi la consueta girandola di sostituzioni da parte di Maurizio Sarri che non aveva comunque abbassato la guardia, anche se di gol ne avevamo visto soltanto uno da lì al termine della partita ed era stato segnato dal nuovo acquisto Mattia Cancellieri. Era stata comunque una buona sgambata per la Lazio, che ora con una rosa molto simile a quella di un anno fa si presenta in campo per sfidare nuovamente il Primorje, vedremo cosa succederà in questa interessante amichevole di Auronzo di Cadore… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO PRIMORJE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Primorje dovrebbe essere trasmessa dal canale tematico dedicato alla società biancoceleste: Lazio Style Channel è al numero 233 del decoder di Sky, ma serve un abbonamento specifico per assistere alle immagini di questa emittente che, in caso, fornirà la sua programmazione ai clienti anche tramite il servizio di diretta streaming video, disponibile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LAZIO PRIMORJE: TORNANO IN CAMPO I BIANCOCELESTI!

Lazio Primorje, in diretta da Auronzo di Cadore alle ore 17:00 di giovedì 20 luglio, è la seconda amichevole estiva per la squadra biancoceleste: come da consuetudine degli ultimi anni la Lazio gioca parecchio in questo periodo e sempre nella località del Cadore. Dopo i 16 gol rifilati ai locali, ecco un match contro quel Primorje che in epoca recente era già stato sparring partner dei biancocelesti; Maurizio Sarri dà già la sensazione di voler fare sul serio, e infatti nel corso della prima amichevole ha messo in campo una formazione simile a quella titolare.

Ovviamente si aspettano i nuovi rinforzi, così come anche qualche potenziale partenza; dunque anche per questo motivo sarà interessante scoprire, nella diretta di Lazio Primorje, se l’allenatore biancoceleste intenderà confermare le sue scelte iniziali o se invece farà una rivoluzione, o anche solo a metà, tenendo conto del fatto che poi nel secondo tempo la squadra cambierà quasi in toto. Concentriamoci dunque sulle scelte di Sarri, provando a fare una rapida incursione attraverso le probabili formazioni di questa partita amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PRIMORJE

Vediamo allora come Sarri potrebbe affrontare Lazio Primorje. In porta ci aspettiamo di trovare ancora Luis Maximiano, con staffetta con Adamonis; sulle corsie laterali questa volta possono correre Marusic a destra e Fares sull’altro versante, a formare la coppia centrale si candidano Casale e Ruggeri ma non è detto che uno tra Alessio Romagnoli e Patric possa comunque venire confermato dal primo minuto.

A centrocampo invece la cabina di regia sarà in mano a Cataldi o Matias Vecino; c’è poi l’imbarazzo della scelta sulle mezzali, oltre a questi due infatti possono agire Luis Alberto e Akpa Akpro così come Basic. Capitolo tridente, perché naturalmente la Lazio di Sarri giocherà ancora una volta con il fidatissimo 4-3-3: Immobile divide il ruolo di prima punta con il giovane Diego Gonzalez mentre Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni sono i tre calciatori che possono occupare le corsie esterne.











