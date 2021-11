Diretta Lazio Salernitana/ Streaming video tv: Sarri cerca la continuità (Serie A)

DIRETTA LAZIO SALERNITANA: BIANCOCELESTI IN CERCA DELLA CONTINUITA’

Lazio Salernitana sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. La gara è in programma domenica 7 novembre alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico di Roma, e sarà valida per la 12^ giornata del girone di andata di Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri è in cerca di continuità, dopo gli alti e bassi vissuti nelle scorse giornate, ultimo il pareggio contro l’Atalanta, con il 2-2 subito nei minuti di recupero. I biancocelesti occupano la sesta posizione in classifica con 18 punti, e sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

La Salernitana di Stefano Colantuono, è reduce dalla sconfitta subita in casa contro il Napoli per 0-1. Nonostante una buona prestazione, i granata sono stati piegati dalla rete messa a segno da Zielinski. Sono arrivati comunque segnali positivi per Colantuono, che fanno sperare per il futuro. I campani sono penultimi in graduatoria con 7 punti, distanti solo un punto dalla diciassettesima posizione, ultimo posto utile per la permanenza in Serie A. L’ultimo incontro tra le due compagini risale al 1999, e si concluse con l’ampia vittoria della Lazio, con il risultato di 6-1.

LAZIO SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Salernitana sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa gara. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa partita quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO SALERNITANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lazio Salernitana di Serie A. Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri dovrebbe schierare i suoi uomini con il collaudato 4-3-3. Non dovrebbero esserci grandi sorprese, con l’unico dubbio che riguarda la scelta del terzino destro: in ballottaggio Hysaj e Lazzari. Questa la probabile formazione della Lazio: Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

La Salernitana dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2. Stefano Colantuono dovrebbe schierare Schiavone per sostituire lo squalificato Kastanos, e potrebbe proporre Djuric al posto di Gondo, non in perfette condizioni fisiche. In settimana, lavoro differenziato per Frank Ribery, che potrebbe recuperare e partire dal primo minuto. Queste il possibile undici della Salernitana: Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Ribery; Djuric, Bonazzoli.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Lazio Salernitana di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i biancocelesti, infatti il successo della Lazio, abbinato al segno 1 ha una quota di 1.30. L’eventuale pareggio, proposto con il segno X è quotato 5.75. Il risultato meno probabile sembra la vittoria della squadra campana, il successo della Salernitana ha una quota di 9.00.



