Diretta Lazio Sassuolo/ Streaming video tv: sfida in zona Europa (Serie A)

DIRETTA LAZIO SASSUOLO: SPETTACOLO!

Lazio Sassuolo, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale alle ore 18.00 di questa sera, domenica 24 gennaio 2021, sarà dunque il primo dei due posticipi della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata. La diretta di Lazio Sassuolo si presenta come una sfida in zona Coppe europee, dal momento che i biancocelesti di Simone Inzaghi hanno 31 punti e i neroverdi di Roberto De Zerbi seguono a quota 30, il che ci dice che globalmente finora ha fatto meglio il Sassuolo, ma dobbiamo anche dire che nelle ultime settimane la Lazio si è ripresa molto bene, come dimostra in particolare la nettissima vittoria nel derby di Roma della scorsa giornata, che potrebbe dare alla Lazio una spinta formidabile anche a livello psicologico per rilanciarsi nell’inseguimento alle prime quattro posizioni. Il Sassuolo invece sembra in un momento meno brillante e domenica si è salvato in extremis in casa contro il Parma: riuscirà a tornare alla sua migliore versione oggi in casa della Lazio?

DIRETTA LAZIO SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sassuolo sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO

Spazio adesso alle probabili formazioni per Lazio Sassuolo. Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi Radu dovrebbe essere favorito su Hoedt per completare il terzetto difensivo davanti a Reina, mentre in un centrocampo privo di Luis Alberto (fermato dall’appendicite) ci sarà spazio per uno tra Akpa Akpro e Pereira al fianco di Milinkovic Savic e Lucas Leiva ed infine Caicedo e Correa si giocano ancora una volta il ruolo di spalla del bomber Immobile. Nel Sassuolo è ancora fuori Berardi, dunque non ci dovrebbero essere dubbi sull’attacco con Traoré, Djuricic e Defrel alle spalle della prima punta Caputo, mentre a centrocampo bisognerà vedere se Locatelli ce la farà e in difesa ci sono almeno un paio di dubbi e l’unico che sembra del tutto certo del posto è Ferrari, al fianco del quale Muldur, Toljan, Ayhan, Marlon, Kyriakopoulos e Rogerio si giocano le altre maglie della retroguardia a quattro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Lazio Sassuolo in base alle quote dell’agenzia Snai. Certamente parte favorita la Lazio, il segno 1 infatti è quotato a 1,70 mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (indicato dal segno X) ed infine a 4,75 volte la posta in palio se dovesse vincere il Sassuolo, per chi avrà creduto nel segno 2.



