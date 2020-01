Diretta Spal Bologna/ Streaming video tv: grande derby emiliano (Serie A)

Spal Bologna, diretta dall’arbitro Fabbri oggi pomeriggio, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Spal Bologna sarà un derby emiliano decisamente intrigante. Gli estensi nell’ultima trasferta di Bergamo hanno dimostrato di avere 7 vite, ribaltando il risultato contro la lanciatissima Atalanta e prendendosi una vittoria fondamentale. I due colpi esterni ottenuti contro il Torino, prima di Natale, e appunto a Bergamo hanno permesso alla squadra di Semplici di mantenersi comunque a -1 dalla zona salvezza in quello che resta il campionato più difficile dal ritorno in Serie A nel club di Ferrara. Sempre molto sentito, il derby emiliano contro il Bologna che arriva da un pareggio interno con il Verona: i felsinei navigano in acque tranquille ma sono ancora lontani dalla zona che vale l’Europa League. All’andata i rossoblu hanno avuto la meglio in casa sulla Spal grazie a una rete di Soriano in pieno recupero.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Bologna sarà trasmessa in esclusiva Sky sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Spal Bologna, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara per la ventunesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che la Spal allenata da Leonardo Semplici sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna. Risponderà il Bologna guidato in panchina da Sinisa Mihajlovic con un 4-4-3-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Mbaye; Dzmaili, Poli; Orsolini, Soriano, Skov Olsen; Palacio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Spal Bologna, l’agenzia di scommesse Snai propone a 3.10 la vittoria in casa, a 3.50 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.20. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA