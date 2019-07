Diretta Lazio Top 11 Cadore/ Streaming video e tv: altra amichevole per Inzaghi

Lazio Top 11 Cadore, seconda amichevole estiva per i biancocelesti, si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 17 luglio: l’orario è stato definito ultimamente e potrebbe essere soggetto a variazioni, in ogni caso a pochi giorni di distanza dalla prima sgambata la squadra di Simone Inzaghi torna in campo per affrontare un’altra selezione locale, avendo già rifilato 18 gol all’Auronzo. L’inizio di preparazione estiva è dunque blando per la Lazio, come da tradizione degli ultimi anni voluta dalla società; vincitrice della Coppa Italia, la squadra sarà nuovamente protagonista in Europa League ma avrà come principale obiettivo quello di avvicinare e centrare il ritorno in Champions League, soltanto sfiorato nelle ultime due stagioni alle quali è sempre mancato qualcosa. Sarà dunque interessante verificare i progressi del gruppo nella diretta di Lazio Top 11 Cadore, della quale adesso possiamo andare a presentare la formazione con la quale Inzaghi affronterà la partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Top 11 Cadore sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati al canale tematico Lazio Style Channel, che trovate al numero 233 della televisione satellitare. L’emittente tuttavia non fa parte del palinsesto Sky Go e dunque non sarà possibile assistere alla partita amichevole in diretta streaming video; potrete comunque consultare gli account ufficiali che la società biancoceleste mette a disposizione sui social network (in particolare Facebook e Twitter) per tutte le informazioni utili.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TOP 11 CADORE

E’ difficile stabilire in che modo Simone Inzaghi schiererà la sua squadra in Lazio Top 11 Cadore, perchè ovviamente nel secondo tempo la squadra sarà totalmente rivoluzionata: possiamo comunque ipotizzare una difesa con Luiz Felipe, Acerbi e Wallace a protezione di uno tra Vargic e Adamonis (ma il titolare tra i pali potrebbe anche essere Silvio Proto), sulle corsie laterali Casasola e Manuel Lazzari sono in ballottaggio a destra mentre dall’altra parte potrebbe avere spazio Durmisi, con Lulic che però rimane come sempre un’alternativa. In mezzo al campo Parolo e Lucas Leiva possono riposare per lasciare a Davide Di Gennaro e Badelj la possibilità di giocare, con Cataldi eventualmente quinto in mezzo; Luis Alberto questa volta potrebbe essere titolare in appoggio ad Alessandro Rossi, il giovane tornato dal prestito al Venezia e che quest’anno spera di trovare spazio nella società che lo ha visto crescere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA