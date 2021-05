Diretta Lazio Torino/ Streaming video tv: decisiva per i granata (Serie A)

DIRETTA LAZIO TORINO: AI GRANATA SERVE 1 PUNTO!

Lazio Torino, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 18 maggio 2021, come recupero del campionato di Serie A. Ricordiamo che la diretta di Lazio Torino è slittata alla metà di maggio a causa del focolaio Covid che aveva colpito i granata e della successiva battaglia legale da parte della società biancoceleste, che chiedeva la vittoria a tavolino. Così non è stato e la conseguenza è che Lazio Torino si gioca quando ormai per la squadra di Simone Inzaghi il destino è chiaro, cioè sesto posto e qualificazione alla prossima edizione della Europa League, senza più speranze di inseguire la Champions League dopo la sconfitta nel derby di sabato scorso.

Invece Lazio Torino sarà determinante per i granata di Davide Nicola che, nonostante la brutta sconfitta sul campo dello Spezia, hanno bisogno di un solo punto per essere matematicamente salvi. Meglio prenderlo oggi piuttosto che ridursi a quello che sarebbe un vero spareggio contro il Benevento domenica: cosa succederà dunque in Lazio Torino?

DIRETTA LAZIO TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Torino sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, perché questa partita in origine era stata assegnata all’emittente satellitare nel suo turno di campionato e di conseguenza resta a Sky pure il recupero. Questo significa che gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video, fornita tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Lazio Torino. Simone Inzaghi dovrebbe schierare un modulo 3-5-2 con Reina in porta e davanti a lui Marusic, Hoedt e Radu nella difesa a tre priva di Acerbi per squalifica. A centrocampo Lazzari e Fares saranno gli esterni, mentre Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto sono i favoriti nel cuore della mediana, salvo turnover. Correa non è ancora al meglio, di conseguenza il favorito per far coppia con Immobile in attacco è ancora Muriqi. Dall’altra parte, Davide Nicola dovrebbe a sua volta schierare il Torino con il modulo 3-5-2, che vedrebbe per i granata Sirigu tra i pali; Izzo, Nkoulou e Bremer nella retroguardia a tre; Singo oppure Vojvoda a destra e Ansaldi a sinistra saranno i due esterni che completeranno un centrocampo con Rincon, Mandragora e Verdi in mezzo. Infine in attacco Zaza sembra essere favorito su Sanabria per fare coppia con capitan Belotti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico circa Lazio Torino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Anche se la posta in palio è più importante per il Torino, sulla carta è favorita la Lazio: segno 1 quotato infatti a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di segno X e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno del Torino.



