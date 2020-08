Diretta Lazio Triestina/ Streaming video tv: prima amichevole estiva per Inzaghi

Lazio Triestina è la prima amichevole che la società biancoceleste disputa, alle ore 16:00 di sabato 29 agosto, presso il ritiro di Auronzo, per il tredicesimo anno consecutivo sede scelta dal club per preparare la stagione. Il programma delle amichevoli è cambiato: la Lazio avrebbe dovuto affrontare oggi la selezione del Cadore, ma qualche problema con i protocolli ha fatto saltare l’appuntamento così come quello dello scorso mercoledì contro l’Auronzo. Oggi dunque la squadra sarà comunque in campo, ma per una partita di tutt’altro tenore: l’avversaria è infatti la Triestina, una realtà che sta ben figurando negli ultimi campionati di Serie C e che anche per la stagione 2020-2021 partirà con l’obiettivo della promozione. Per quanto riguarda il gruppo di Simone Inzaghi, si tornerà a disputare la Champions League e questo porterà una variazione nella preparazione di una Serie A nella quale bisognerà confermare la Top 4 e magari lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Lazio Triestina, nel frattempo possiamo valutare le scelte di Inzaghi provando a immaginare le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Triestina, come tutte le altre amichevoli estive dei biancocelesti, sarà trasmessa da Lazio Style Channel: trovate il canale al numero 233 del decoder di Sky e dunque solo gli abbonati potranno assistere a questa sfida. In assenza di un televisore ci sarà poi la possibilità di seguire le immagini da Auronzo con il servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TRIESTINA

E’ sempre difficile capire quali possano essere le probabili formazioni di Lazio Triestina, perché in questo momento Simone Inzaghi ha qualche giocatore acciaccato o assente e deve fare di necessità virtù, anche provando qualche elemento che potrebbe finire in prestito o essere aggregato alla prima squadra. proviamo comunque a disegnare un 3-5-2, modulo di riferimento per Inzaghi, nel quale il portiere Strakosha sarà protetto da tre difensori che potrebbero essere Bastos, Wallace e Stefan Radu considerando che Patric è assente mentre Acerbi e Luiz Felipe lamentano qualche fastidio.

A destra il ballottaggio è tra Marusic e Manuel Lazzari, sull’altro versante potrebbe agire Kiyine che è rientrato dalla Salernitana; altro ex granata può essere Akpa Akpro che sarà mandato in mezzo al campo al fianco del regista Badelj – tornato dalla Fiorentina – con Luis Alberto o Sergej Milinkovic-Savic sull’altra mezzala. Davanti, Immobile e Caicedo dovrebbero giocare un tempo a testa alternandosi nel ruolo di prima punta; al loro fianco il diciassettenne spagnolo Raul Moro, promosso dalla Primavera.



