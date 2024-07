DIRETTA LAZIO TRAPANI/ Video streaming tv: precedenti e storia del match (amichevole, 18 luglio 2024)

DIRETTA LAZIO TRAPANI: I TESTA A TESTA

La diretta di Lazio Trapani rappresenta un’amichevole intrigante anche perché le due squadre non si sono mai affrontate in un contesto ufficiale: nella sua storia il Trapani non è mai riuscito a salire in Serie A mentre nel campionato cadetto ha disputato di recente le sue uniche cinque stagioni, con un percorso straordinario che però non ha trovato la sua sublimazione. La Lazio ha sicuramente conosciuto anni bui: negli anni Ottanta è stata in Serie B ed è abbastanza incredibile ricordarlo adesso, soprattutto perché dopo lo storico scudetto firmato da Tommaso Maestrelli quella squadra, senza la sua guida, purtroppo visse un calo netto e sensibile fin da subito.

I fasti dell’era Cragnotti, terminati come sappiamo, hanno portato in dote scudetto, Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea ma le prime stagioni sotto la presidenza di Claudio Lotito ci hanno consegnato una Lazio sottotono che faticava a qualificarsi per le coppe. La svolta vera è di fatto arrivata con Simone Inzaghi: anche qui possiamo parlare di una sorta di sliding door perché quell’estate era stato messo sotto contratto Marcelo Bielsa, che poi non si presentò mai perché in disaccordo sulle politiche di calciomercato. Forse oggi staremmo raccontando un’altra storia con il Loco allenatore della Lazio, ma bisogna stare a questa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO TRAPANI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Lazio Trapani, ma ci sono due modalità per seguire la partita amichevole e, naturalmente, stiamo parlando di diretta streaming video. La prima è pagamento: il match sarà infatti fornito da Lazio Style Tv, pagando la quota per la singola amichevole oppure sottoscrivendo un abbonamento con le varie tariffe proposte. L’alternativa invece è valida per la Sicilia: infatti i test del Trapani saranno forniti in mobilità dal sito di Telesud canale 87, emittente il cui proprietario è lo stesso presidente della società amaranto e cioè Valerio Antonini. In ogni caso vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LAZIO TRAPANI: AMICHEVOLE INTRIGANTE PER BARONI!

La diretta di Lazio Trapani ci fa compagnia alle ore 18:00 di giovedì 18 luglio: siamo ancora al Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo, la sede del ritiro biancoceleste, e per la squadra di Marco Baroni si tratta della seconda uscita estiva dopo la goleada contro la selezione locale. Se tuttavia il tradizionale match contro l’Auronzo rappresentava una sgambata di inizio ritiro, questa amichevole di oggi è diversa: infatti si cambia registro, le differenze ci sono e anche abbastanza evidenti ma il Trapani può essere una grande protagonista della stagione.

L’anno scorso ha letteralmente dominato il girone I di Serie D, tornando finalmente in terza divisione; nelle prime settimane di calciomercato si è poi scatenato lasciando intendere di voler costruire una squadra che ambisca a una salvezza tranquilla o magari anche qualcosa in più. Lo scopriremo naturalmente strada facendo, intanto noi aspettiamo che la diretta di Lazio Trapani prenda il via e nelle poche ore che ci separano dal calcio d’inizio proviamo anche a studiare le scelte di Baroni leggendo insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TRAPANI

Baroni ha portato il suo 4-3-3 in biancoceleste, in Lazio Trapani possibile che il suo undici iniziale sia diverso rispetto a quello che ha giocato contro l’Auronzo, poi chiaramente ci saranno tanti cambi. Possiamo comunque puntare su Provedel tra i pali con una difesa che può prevedere Patric e Alessio Romagnoli come centrali, sulle corsie laterali Manuel Lazzari può agire a destra con Marusic o Luca Pellegrini sull’altro versante, a centrocampo invece sono in tanti e allora facciamo i nomi di Vecino e Cataldi come titolari, poi il terzo potrebbe essere Akpa Akpro così come Rovella o Guendouzi.

Per quanto riguarda l’attacco, Baroni potrebbe puntare sull’inserimento dal primo minuto dei due nuovi acquisti: Noslin e Tchaouna possono percorrere le corsie laterali, da capire chi a destra e chi invece a sinistra, mentre come prima punta può giocare Castellanos. Tuttavia, attenzione alle modifiche tattiche: Noslin infatti potrebbe anche essere provato come centravanti di manovra, staremo a vedere quale sarà la decisione.











