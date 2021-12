DIRETTA LAZIO UDINESE/ Video streaming tv: l’arbitro è Marco Piccinini

DIRETTA LAZIO UDINESE: L’ARBITRO

La diretta di Lazio Udinese è nelle mani di Marco Piccinini: coadiuvato questa sera da Pagliardini e Rossi, avrà in Rapuano il quarto uomo a bordo campo e poi ci saranno Fabio Maresca e Di Iorio in sala Var. Ormai Piccinini, forlivese di 38 anni, è un arbitro esperto: lo dimostrano anche le 4 direzioni stagionali in Serie A, anche se l’ultima – che è anche l’ultima in assoluto – è quella del 6 novembre, ovvero Cagliari Atalanta. La Lazio ha un ricordo recente decisamente negativo di questo direttore di gara: il 24 ottobre la squadra di Maurizio Sarri ha perso 4-1 sul campo del Verona, e dunque spera di fare meglio questa sera.

Diretta/ Udinese Genoa (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche

I dati stagionali di Piccinini sono comunque molto interessanti perché, contando anche Monza Cremonese che è stata l’unica direzione in Serie B, scopriamo una media di 3,6 ammonizioni per partite, decisamente poche (non ha mai superato le 5, arrivate nel match in cadetteria) e soprattutto ancora nessuna espulsione. Uno invece il rigore assegnato: in Napoli Cagliari Lorenzo Insigne lo aveva segnato all’inizio del secondo tempo. Vedremo come Piccinini si comporterà tra poche ore nella diretta di Lazio Udinese… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Torino Udinese (risultato finale 2-1): Forestieri accorcia ma non basta

LAZIO UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Lazio Udinese sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A, di cui 7 in esclusiva. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati alla visione.

Diretta/ Udinese Sassuolo (risultato finale 3-2): espulso Makengo al novantesimo!

LAZIO UDINESE: PARTITA DELLA SVOLTA PER I BIANCOCELESTI?

Lazio Udinese sarà diretta dall’arbitro Marco Piccini della sezione AIA di Forlì. La partita in programma giovedì 2 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico di Roma, chiuderà la 15^ giornata del campionato di Serie A. La Lazio deve riscattare le due sconfitte consecutive subite nelle altrettante ultime uscite. I biancocelesti sono reduci infatti dal pesante 4-0 subito allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Risultati che hanno allontanato la squadra di Maurizio Sarri dal quarto posto, lontano ora sette lunghezze. La Lazio è chiamata quindi a vincere per tornare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

L’Udinese è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Genoa, 0-0 il punteggio finale. La squadra di Luca Gotti sta facendo fatica a trovare la giusta continuità, alternando buone prestazioni a cattivi risultati. I bianconeri, con 15 punti, conseguiti con 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, occupano attualmente la quattordicesima posizione in classifica, e sono a caccia di punti per allontanare la zona calda. Il bilancio della scorsa stagione vede una situazione di parità. Nella gara di andata infatti, l’Udinese si impose con il risultato di 1-3, mentre in quella di ritorno, vinse la Lazio 0-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO UDINESE

Vediamo le probabili formazioni della partita Lazio Udinese di Serie A. L’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri dovrà rinunciare allo squalificato Luiz Felipe. Al suo posto dovrebbe esserci uno tra Patric e Radu. La Lazio dovrebbe scendere in campo con il consueto modulo 4-3-3 e i seguenti undici: Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

L’Udinese dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-3. Il tecnico bianconero, Luca Gotti non avrà a disposizione l’infortunato Pereyra, che sarà sostituito da Pussetto. Ecco la probabile formazione titolare dell’Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Beto, Deulofeu.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Lazio Udinese di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria della Lazio, abbinata al segno 1 ha una quota di 1.67. Sembra poco probabile anche un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 4.00. Difficile la vittoria dell’Udinese, con il successo bianconero associato al segno 2 che è quotato a 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA