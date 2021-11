Diretta Napoli Lazio/ Streaming video tv: Sarri contro il suo passato (Serie A)

DIRETTA NAPOLI LAZIO: GLI AZZURRI RITROVANO IL LORO AMATO EX…

Napoli Lazio sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione AIA di Schio. La partita in programma domenica 28 novembre alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà valida per la 14^ giornata di andata del campionato di Serie A. L’incontro sarà preceduto da una cerimonia di commemorazione in onore di Diego Armando Maradona, in occasione del primo anniversario della sua morte. Verrà inoltre presentata una statua celebrativa dedicata al Pibe de Oro. Dopo la prima sconfitta in campionato, subita dal Napoli in casa dell’Inter con il risultato di 3-2, la formazione di Luciano Spalletti, vuole riprendere la sua corsa verso lo scudetto. Gli azzurri però dovranno fare a meno del loro miglior marcatore, Victor Osimhen, uscito dalla gara di San Siro con una frattura scomposta allo zigomo. Inoltre Spalletti non avrà a disposizione un altro importante tassello, Zambo Anguissa, infortunatosi anche lui nella trasferta meneghina. Al passo falso di domenica scorsa, si va ad aggiungere la sconfitta per 2-1 subita contro lo Spartak Mosca in Europa League, la quale ha complicato pesantemente il cammino del Napoli. Non un periodo positivo quindi per la squadra di Luciano Spalletti, che si troverà di fronte ad un‘avversaria ostica.

Anche la Lazio è reduce da una sconfitta in campionato, subita in casa con il risultato di 0-2 contro la Juventus. La squadra allenata da Maurizio Sarri però, è riuscita a riscattarsi in occasione della sfida contro la Lokomotiv Mosca di Europa League, vincendo con un netto 0-3. I Biancocelesti potranno contare sul rientrante Ciro Immobile, con la sua assenza che ha pesato non poco nelle ultime uscite di Serie A. A rendere più suggestiva la sfida, ci sarà il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, squadra in cui si è consacrato come tecnico, allenandola per tre anni, dal 2015 al 2018. L’allenatore biancoceleste però non farà sconti, e un eventuale successo contro una diretta concorrente per le zone alte di classifica, sarebbe fondamentale per la Lazio. Appuntamento dunque allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il big match della 14^ giornata di Serie A.

NAPOLI LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Lazio sarà una diretta streaming video, trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Come ormai noto, l’emittente digitale da quest’anno detiene i diritti di 7 partite su 10 a giornata, tra cui questa partita. Per poter accedere ai suoi contenuti, bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la piattaforma digitale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI LAZIO

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni della partita Napoli Lazio di Serie A, in programma domenica 28 novembre alle ore 20:45. L’allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di due pedine fondamentali del suo Napoli: Osimhen e Anguissa, a causa dei gravi infortuni subiti nella scorsa partita giocata contro l’Inter. Al loro posto dovrebbero esserci Mertens ed Elmas. Questa la probabile formazione titolare del Napoli, schierata con il modulo 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Per quanto concerne la Lazio, Maurizio Sarri potrà contare su Ciro Immobile, rientrato dall’infortunio nella vincente sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. L’unico dubbio potrebbe riguardare la mediana, con Cataldi non in perfette condizioni che si gioca il posto da titolare con Lucas Leiva. Ecco la probabile formazione titolare della Lazio, schierata con il consueto 4-3-3: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Napoli Lazio di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Napoli, abbinata al segno 1 quotata a 1.80. Per un eventuale risultato di parità, la quota proposta con il segno X è di 3.85. Appare invece poco probabile il successo della Lazio, infatti il segno 2 è quotato 4.25.

