DIRETTA LAZIO UDINESE/ Video streaming tv: ci sono 7 precedenti in Coppa Italia

DIRETTA LAZIO UDINESE: I TESTA A TESTA

Lazio Udinese in campionato si è giocata lo scorso 2 dicembre, e qui allo stadio Olimpico abbiamo assistito a un pirotecnico e spettacolare 4-4; a noi però interessa ora elencare quelli che sono i precedenti in Coppa Italia tra queste due squadre, e scopriamo che ce ne sono 7. Comunque un buon numero, peraltro con una situazione anche non nettamente a favore di una delle due compagini: la Lazio ha vinto in quattro occasioni ma ci sono anche due successi dell’Udinese, con un pareggio che è uno 0-0 nel corso del girone eliminatorio del 1979. La prima sfida ad eliminazione diretta ha avuto luogo nel 1995, anche in quel caso erano ottavi e lo stesso è accaduto nel dicembre 2015.

Si è sempre qualificata la Lazio, che 27 anni fa aveva espugnato il Friuli con il gol di Giuseppe Signori mentre nell’ultimo incrocio di Coppa Italia, all’Olimpico, ha ottenuto la qualificazione in rimonta, con Alessandro Matri e Danilo Cataldi dopo la rete di Panagiotis Kone. L’Udinese ha superato il turno contro i biancocelesti solo una volta: nei quarti del 2000-2001 aveva ribaltato un 1-2 in trasferta vincendo 4-1 in casa, a segno Andrea Sottil, Massimo Margiotta (doppietta) e Johan Walem con la rete della Lazio timbrata da Sinisa Mihajlovic. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Lazio Udinese sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, che trovate al tasto 6 del telecomando, perché la Coppa Italia da questa stagione è una esclusiva di Mediaset. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Mediaset Play.

LAZIO UDINESE: TURNO FACILE PER SARRI!

Lazio Udinese, diretta dall’arbitro Daniele Minelli presso lo stadio Olimpico della capitale alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, martedì 18 gennaio 2022, sarà una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022, che si disputano in gara secca. Ciò vuol dire naturalmente che sapremo il nome della vincitrice già al termine della diretta di Lazio Udinese, con i tempi supplementari e poi eventualmente anche i calci di rigore per dirimere eventuali situazioni di parità al termine dei 90 e poi dei 120 minuti di gioco.

La Lazio arriva dalla facile e netta vittoria sul campo della Salernitana, che ha rilanciato le ambizioni europee della squadra di Maurizio Sarri, ma è chiaro che la Coppa Italia resti un obiettivo importante, anche perché potrebbe essere la più concreta possibilità per cercare di conquistare un trofeo. L’Udinese arriva invece dalla sconfitta in casa della Juventus e in campionato non è molto sopra alla zona calda, dunque forse per i friulani la Coppa Italia passa maggiormente in secondo piano. Attenzione però, perché in campionato questa sfida ci aveva riservato un pirotecnico pareggio per 4-4: questa volta che cosa succederà nella diretta Lazio Udinese?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Lazio Udinese, fermo restando che il turnover sarà di certo una possibilità per entrambi gli allenatori. Per i padroni di casa della Lazio, Maurizio Sarri potrebbe scegliere un modulo 4-3-3 con Reina in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Marusic; a centrocampo il terzetto con Cataldi, Leiva e Luis Alberto; infine il tridente d’attacco formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

La risposta dell’Udinese di Gabriele Cioffi potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1, con questi possibili titolari: Padelli in porta; difesa a tre con Perez, Nuytinck e Zeegelaar; a centrocampo linea a quattro formata da Soppy, Makengo, Walace e Udogie da destra a sinistra; infine il reparto offensivo con Pussetto e Deulofeu sulla trequarti, a supporto del centravanti Beto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Lazio Udinese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono ampiamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Udinese.



