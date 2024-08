DIRETTA LAZIO VENEZIA: BARONI SFIDA DI FRANCESCO!

L’Olimpico si tinge di biancoceleste e possiamo udire Battisti dalla Curva Nord: è tempo della diretta di Lazio Venezia, scontro inaugurale della Serie A che partirà per le due squadre oggi 18 agosto alle 20,45. Sulla panchina biancoceleste abbiamo Baroni che viene da un miracolo con il Verona nella scorsa stagione, i tifosi però non hanno dato fiducia ne a lui ne alla dirigenza. Questa sarà l’occasione per ricredersi? L’avversario sembra più che alla portata.

Dall’altra parte del campo infatti abbiamo il Venezia di Di Francesco, squadra che ha un grosso punto debole in difesa sia nel collettivo che nella visione calcistica dell’allenatore. Sarà importante vedere come si muoveranno i lagunari per capire se le speranze di promozione ci sono o meno

DIRETTA LAZIO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Serie A, come negli anni precedenti e per i prossimi cinque, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Pertanto, per guardare la diretta di Lazio Venezia sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming online. In alternativa, sarà possibile seguire in formato testuale tutti i momenti salienti della partita su questa pagina.

LAZIO VENEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni di Lazio Venezia, per Baroni non può mancare il suo pupillo Noslin, da capire se giocherà alle spalle della punta o proprio in questo ruolo, certo è che nel 4-2-3-1 questo giocatore difficilmente mancherà. Come non potrà mancare Zaccagni, da quest’anno con la numero dieci e diventerà il faro tecnico per i biancocelesti.

I lagunari invece hanno un piccolo talento che potrebbe stupire molto quest’anno: Oristanio. Il giocatore in questo ambiente potrebbe davvero esplodere e insieme a lui anche Candela, terzino a tutta fascia che metterà molti cross in mezzo per la testa degli attaccanti.

LAZIO VENEZIA, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo insieme le quote di Lazio Venezia sul sito della Sisal: il bookmaker mette i biancocelesti come ultrafavoriti con un sego 1 fissato a 1,85. I lagunari vincenti invece porterebbero una moltiplicazione di 5 sull’importo scommesso. Il segno X che decreterebbe il pari invece è a 2,8.