Diretta Lazio Verona/ Streaming video tv: una partita da fine stagione (Serie A)

DIRETTA LAZIO VERONA: SARRI VOLA IN EUROPA!

Lazio Verona è in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 20:45 di sabato 21 maggio: anche qui si gioca per la 38^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022, ultima giornata che di fatto è ininfluente per entrambe le squadre. La Lazio grazie al pareggio ottenuto all’ultimo secondo sul campo della Juventus è certa di andare in Europa League, avendo ottenuto quel punto che mancava; sicuramente sarà soddisfatto anche Maurizio Sarri, al netto delle sue ormai famose posizioni circa il dover giocare ogni tre giorni e non potersi allenare nel migliore dei modi.

DIRETTA/ Napoli Verona Primavera (risultato finale 1-2): Flakus! Azzurri ai play out

Il Verona ancora una volta ha portato a termine un campionato di alto livello, per quelle che erano le possibilità: Igor Tudor ha fatto anche meglio del connazionale e predecessore Juric (che però lo ha battuto al Bentegodi) scollinando oltre quota 50 punti, l’Hellas da tre anni è una solida realtà del nostro campionato e ora cercherà di blindare quello che sarebbe un ottimo nono posto in classifica. Aspettiamo di scoprire come andranno le cose nella diretta di Lazio Verona, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione circa le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Verona Torino (risultato finale 0-1): decide la rete di Brekalo!

DIRETTA LAZIO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Verona non sarà una di quelle che per questa 38^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA

Immobile salta anche la diretta Lazio Verona, a meno che provi comunque a giocare sulla caviglia dolorante: dopo la soluzione con Jovane Cabral centravanti, Sarri dovrebbe affidarsi a una prima punta tattica come Felipe Anderson, ma il ruolo potrebbe anche ricoprirlo Pedro con il grande ex Zaccagni che completerà il tridente. In difesa è squalificato Patric, dunque Luiz Felipe torna titolare al fianco di Acerbi con Manuel Lazzari e Marusic sulle corsie; a centrocampo ballottaggio aperto tra Luis Alberto e Basic, torna dal primo minuto Lucas Leiva con Sergej Milinkovic-Savic sull’altra mezzala.

DIRETTA/ Verona Milan (risultato finale 1-3): la chiude Florenzi!

Nel Verona invece mancano Gunter (squalifica) e Barak: dunque a completare il terzetto difensivo con Casale e Ceccherini, davanti al portiere Montipò, sarà Sutalo mentre sulla trequarti il favorito per affiancare Caprari – per lui una sorta di derby personale – è Lasagna, che farà qualche passo indietro lasciando a Giovanni Simeone il ruolo di prima punta. Il centrocampo dell’Hellas invece sarà invariato, perché ha dimostrato di funzionare piuttosto bene: Faraoni sarà l’esterno destro e Lazovi correrà sulla corsia opposta, poi la coppia centrale sarà formata come al solito da Ilic, uno dei giovani migliori di questo campionato di Serie A, e Tamèze.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo ora uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ci può raccontare per un pronostico sulla diretta Lazio Verona. Nella partita della 38^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei biancocelesti vi farebbe guadagnare 1,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’ipotesi del pareggio viene regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte l’importo investito, mentre l’eventualità del successo esterno del Verona, identificata come sempre dal segno 2, ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 4,75 volte la vostra giocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA