DIRETTA/ Verona Torino video streaming tv: gli storici ricordi del duello 1985…

DIRETTA VERONA TORINO: TESTA A TESTA

Quando si parla della diretta di Verona Torino è quasi inevitabile tornare con la mente a quel campionato 1984-1985: un altro calcio, un miracoloso e meraviglioso scudetto vinto dall’Hellas che aveva messo in fila tutte le big del campionato, con i granata che, allenati da Gigi Radice ma già in calo rispetto all’ultimo tricolore, si erano presi la piazza d’onore. In quella Serie A giocavano Elkjaer e Briegel (Verona), Léo Junior e Schachner (Torino) e poi ancora, ovviamente, Maradona e Platini, Zico e Falcão, Socrates e Rummenigge, Passarella e Dirceu.

Un periodo straordinario dunque, che chiaramente fa venire tanta nostalgia; pensando invece all’attualità, gli ultimi 10 precedenti di Verona Torino hanno fatto registrare una sola vittoria degli scaligeri, che l’hanno ottenuta nel febbraio 2018 (da penultimi in classifica, infatti sarebbe poi arrivata la retrocessione in Serie B) con la doppietta di Mattia Valoti, e in mezzo il temporaneo pareggio granata di M’Baye Niang. Il Torino in questo lasso di tempo ha colto comunque solo due vittorie, infatti troviamo ben 7 pareggi tra le due squadre con un trend ben preciso; l’ultimo successo esterno dei granata risale al febbraio 2015, sempre in Serie A, con le reti di Josef Martinez, Fabio Quagliarella (rigore) e Omar El Kaddouri, per il Verona Luca Toni aveva temporaneamente accorciato le distanze. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Verona Torino non sarà disponibile: questa partita valida per la 37^ giornata di Serie A non verrà infatti trasmessa sulla televisione satellitare, che ne fornisce tre per ogni turno. L’appuntamento dunque è sulla piattaforma DAZN, che invece manda in onda l’intera programmazione del massimo campionato di calcio; per accedere al servizio dovrete essere abbonati, sarà una visione di Verona Torino in diretta streaming video e potrete utilizzare qualunque supporto compatibile (per esempio, anche Xbox o PSP4 e PSP5) come anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SFIDA DA EX PER JURIC

Verona Torino, partita in diretta alle ore 18:00 di sabato 14 maggio, si gioca allo stadio Bentegodi ed è valida per la 37^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. Classica sfida di fine stagione, senza obiettivi: sicuramente il tema più interessante sarà il ritorno di Ivan Juric nella casa dell’Hellas, dopo due ottime stagioni gialloblu il tecnico croato si è seduto sulla panchina dei granata e si è confermato, migliorando in maniera sensibile anche il passo di un Torino che ora, almeno virtualmente, potrebbe strappare la nona posizione proprio al Verona, anche se la distanza è di 5 punti con due partite restanti.

Verona che sotto la guida di Igor Tudor ha fatto meglio di quello di Juric: il connazionale è riuscito a tenere fede ai dettami del suo predecessore e l’Hellas ha già conquistato 52 punti, giocando un calcio sempre piacevole e riuscendo anche a mettere in difficoltà il Milan, che poi avendo molte più motivazioni ha vinto il match del Bentegodi. Sarà quindi una diretta di Verona Torino interessante, tra due squadre tranquille e che giocano un buon calcio; vedremo come andrà, intanto facciamo una rapida valutazione sui temi principali iniziando come sempre dall’analisi di quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TORINO

Nella diretta Verona Torino entrambe le squadre hanno l’esterno destro squalificato: Tudor perde Faraoni e dunque lo rimpiazzerà con Depaoli, al netto del possibile turnover possiamo segnalare un 3-4-2-1 con Casale, Gunter e Ceccherini a protezione del portiere Montipò mentre sulla corsia sinistra ci sarebbe sempre Lazovic. In mezzo al campo i due favoriti restano Ilic e Tamèze, con il primo che ha disputato un’ottima stagione; davanti a loro ecco il tridente delle meraviglie, sono 38 gol in tre per Caprari, Barak e Giovanni Simeone con il Cholito che al solito sarà l’unico riferimento avanzato per l’Hellas.

Ovviamente modulo speculare per Juric, che nel suo Torino non avrà a disposizione Singo: a destra gioca Ola Aina con Vojvoda che traghetta ancora a sinistra, in porta Etrit Berisha è favorito su Vanja Milinkovic-Savic e davanti all’albanese ci saranno Djidji, Bremer e Ricardo Rodriguez. A fare filtro e creare gioco in mezzo al campo saranno come sempre Lukic e Mandragora; sulla trequarti è rientrato già da qualche settimana Praet che farà coppia con Brekalo – altra bella sorpresa di questa Serie A – mentre davanti scelta obbligata con Belotti, visto che Sanabria è infortunato.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico sulla diretta Verona Torino. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,10 volte l’importo che avrete pensato di investire.











