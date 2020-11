Diretta Lazio Zenit/ Streaming video tv: chance da sfruttare! (Champions League)

DIRETTA LAZIO ZENIT: BIANCOCELESTI FAVORITI!

Lazio Zenit, in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 21.00 di stasera, martedì 24 novembre, si gioca per la quarta giornata del girone F di Champions League 2020-2021. Dopo la preziosa vittoria 2-0 di Crotone in campionato, la diretta di Lazio Zenit si presenta come una grande occasione in Champions League per la formazione di Simone Inzaghi, che vincendo la partita metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la bellissima vittoria contro il Borussia Dortmund e due pareggi consecutivi in trasferta, compreso quello di San Pietroburgo acciuffato nel finale, un successo potrebbe spianare la strada e di sicuro metterebbe fuori gioco lo Zenit San Pietroburgo, già tristemente ultimo nel girone con un solo punto al proprio attivo. Come minimo sarebbe dunque certo il passaggio in Europa League e poi ci sarebbe la chance di chiudere i conti in casa contro il Bruges: un esame di maturità importante, che la Lazio non deve sbagliare.

DIRETTA LAZIO ZENIT IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Lazio Zenit sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ZENIT

Per le probabili formazioni di Lazio Zenit, dobbiamo dire che Simone Inzaghi studia una formazione piuttosto simile a quella che ha giocato a Crotone, anche perché c’è da fare i conti con alcune assenze. In porta Reina; davanti a lui difesa a tre con Acerbi tra Patric e Radu, a centrocampo a giocarsi il posto come mezzala saranno Parolo, Cataldi e Akpa Akpro, che ha dimostrato di poter fare bene e potrebbe essere la sorpresa. Leiva in cabina di regia davanti alla difesa, confermato naturalmente anche Luis Alberto; a destra Lazzari favorito su Marusic, a sinistra Fares è ormai diventato la prima scelta; Correa, reduce dal primo gol in campionato, dovrebbe nuovamente affiancare Immobile nel reparto offensivo, con Caicedo naturalmente prima alternativa. Lo Zenit di Semak dovrebbe invece proporre un 4-1-4-1: davanti al portiere Kerzhakov, guida la difesa Lovren con Rakitskiy, come terzini dovremmo invece vedere la conferma di Karavaev e Douglas Santos. Poco più avanti alla difesa, ecco Barrios regista basso; poi avremo una linea di trequartisti con Erokhin e Ozdoev centrali, sulla sinistra Zhirkov e Kuzyaev sull’altro versante. Come prima punta, ecco il gigante Dzyuba.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Lazio Zenit in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Biancocelesti nettamente favoriti: il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso di successo dello Zenit, per chi avrà creduto nel segno 2.



