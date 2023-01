Diretta Le Cannet Monza/ Streaming video tv: ancora in trasferta (Champions League)

DIRETTA LE CANNET MONZA: PER CONTINUARE A VOLARE!

Le Cannet Monza, in diretta da La Palestre, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 12 gennaio: la partita è valida per la terza giornata nel gruppo B di volley Champions League 2022-2023. Il Vero Volley affronta la sua seconda trasferta consecutiva nel torneo: dopo aver battuto l’Alba Blaj, ultima partita dell’anno solare appena terminato, si lancia in terra di Francia per conservare il primo posto in classifica a punteggio pieno, sapendo che questo match potrebbe già essere determinante per ottenere la qualificazione anticipata ai quarti di finale, e poi sistemare la questione primo posto in modo definitivo.

Le Cannet è un’avversaria che potrebbe in qualche modo mettere in difficoltà Monza, ma comunque la squadra brianzola resta assolutamente superiore; in campionato sta facendo il suo e dopo aver vinto nettamente a Pinerolo occupa il secondo posto in classifica alle spalle di Conegliano e Scandicci, aspettando che arrivino i grandi appuntamenti. Tra poco scopriremo quello che succederà nella diretta di Le Cannet Monza, noi per il momento possiamo fare un rapido excursus attraverso i temi principali di questa serata in Champions League.

DIRETTA LE CANNET MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Le Cannet Monza non è una di quelle disponibili sui canali della nostra televisione per questo turno di Champions League: tuttavia sappiamo bene che i match della competizione femminile di volley sono appannaggio di Discovery Plus. Per accedere alle immagini fornite da questo portale dovrete essere in possesso di un abbonamento, ricordando che il servizio è incluso anche nel pacchetto di DAZN; sarà una visione in diretta streaming video, e dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA LE CANNET MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Le Cannet Monza anticipa anche quello che sarà il prossimo trofeo in palio per il Vero Volley: nell’ultimo weekend di gennaio infatti è in programma la Coppa Italia, certamente un appuntamento importante per Monza che, come dicevamo anche qualche settimana fa, è ormai diventata una corazzata del volley italiano ed europeo ma deve ancora fare il passo ulteriore, ovvero riuscire a mettere qualche trofeo in bacheca superando la scomodissima concorrenza di Conegliano, che anche cedendo i suoi pezzi pregiati continua a vincere (vedi il Mondiale per Club).

Monza guarda in casa propria: in campionato ha vinto 12 delle 14 partite giocate ma i punti raccolti sono comunque meno rispetto a quelli di Scandicci, che pure ha 11 successi; Conegliano non è troppo lontana (al momento 4 punti) ma la regular season è comunque un passo relativo da percorrer perché poi bisognerà crescere di colpi ai playoff. Un po’ quello che accade in Champions League: superare il girone non sarà un problema, dai quarti di finale però inizierà tutta un’altra storia…











