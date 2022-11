Diretta/ Lecce Atalanta streaming video tv: Ceesay sfida Zapata (Serie A)

DIRETTA LECCE ATALANTA: PARTITA COMBATTUTA!

Lecce Atalanta, in diretta mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 18.30 presso lo Stadio Via del Mare di Lecce sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Punti importanti in palio tra due squadre con obiettivi diametralmente opposti.

Il Lecce ha raccolto 9 punti nelle prime tredici giornate, frutto di una vittoria, sei pareggi e sei sconfitte. I salentini sono reduci dal pareggio per 1-1 contro l’Udinese. L’Atalanta, invece, è a quota 27 punti, raccolti grazie a otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte. La Dea sabato è stata sconfitta 1-2 dal Napoli capolista.

COME VEDERE LA PARTITA LECCE ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Lecce Atalanta non sarà una di quelle che per questa 14^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lecce Atalanta sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ATALANTA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per Baroni e Gasperini, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Lecce Atalanta. Salentini privi di Tuia, Dermaku e Umtiti, Baroni opta per il 4-3-3: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Ceesay, Banda. Out Zappacosta e Muriel per il Gasp, che sceglie il consueto 3-4-2-1: Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle, Pasalic, Lookman, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Atalanta favorita sul Lecce secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match grazie a Eurobet: la vittoria del Lecce è a 4,30, il pareggio è a 3,55, mentre il successo dell’Atalanta è a 1,85. Piuttosto equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90. Stessa identica proporzione per Under 2,5 e Over 2,5.

