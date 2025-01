PRONOSTICO ATALANTA –NAPOLI: IL PUNTO DI NEDO SONETTI

Alle ore 20:45 di sabato 18 gennaio scopriremo se il pronostico Atalanta Napoli su queste pagine sarà corretto: intanto possiamo parlare di un big match tra prima e terza della classifica, valida per la 21^ giornata di Serie A 2024-2025 e partita nella quale il Napoli cercherà non solo l’allungo ma anche rivincita rispetto all’andata, quando in un periodo in cui stava volando aveva perso nettamente 3-0 in casa. Oggi per i partenopei lo scenario sembra essere tornato dominante; la Dea invece è calata, forse in maniera decisiva.

L’Atalanta infatti arriva da tre pareggi consecutivi, ultimo dei quali contro la Juventus, e possiamo anche dire che in certi episodi abbia avuto un po’ di fortuna; tuttavia si è staccata dalle prime posizione e così il sogno scudetto è un po’ meno concreto, ma attenzione perché una vittoria sabato rilancerebbe nettamente la squadra di Gian Piero Gasperini. Intanto dobbiamo parlare del pronostico Atalanta Napoli e, per un punto sul big match di Bergamo, il Sussidiario.net si è rivolto in esclusiva a Nedo Sonetti.

Per il pronostico Atalanta Napoli cosa si aspetta dal match? Sicuramente è una partita delicata tra un Napoli che è in testa alla classifica, e deve confermarsi qui a Bergamo, e un’Atalanta che deve ritrovare la forma di qualche giornata fa ma è sempre squadra determinata, difficile da incontrare.

L’Atalanta come giocherà staserà? Sarà la solita Atalanta votata al calcio corale: tutti attaccano e tutti difendono nella squadra di Gasperini…

C’è però anche il portiere: Carnesecchi è ormai un uomo in più nell’Atalanta? E’ così e lo sta dimostrando alla grande, e Carnesecchi è solo uno dei tanti giocatori italiani, non solo portieri, di grande livello che stiamo scoprendo; molto più di tanti stranieri ultimamente arrivati nel nostro campionato, che poi non hanno mantenuto le promesse.

Quanto conterà dal punto di vista tattico e tecnico la presenza di Lukaku? Lukaku sta confermando tutto il suo valore nel Napoli di Conte: segna, gioca per la squadra e aiuta i compagni, aggiungendo quella fisicità parte importante del suo modo di giocare. E’ tornato il Lukaku dei suoi tempi migliori per un Napoli che conta molto su di lui.

La partenza di Kvaratskhelia invece come influirà sul Napoli? Diciamo così: nell’anno dello scudetto Kvaratskhelia ha fatto grandi cose, la stagione seguente un po’ meno; gli auguro ogni fortuna al Psg, intanto la cosa importante per Conte è quella di aver trovato in David Neres un giocatore di qualità che sta facendo davvero molto bene.

In Atalanta Napoli come giudica il duello tra i due allenatori? Sono due allenatori molto aggressivi, e simili per il modo che hanno di giocare sempre “all’ultimo sangue”.

Il suo pronostico su Atalanta Napoli? Difficile dirlo: è la classica partita da tripla, aperta a qualunque risultato.

Immagino però che Nedo Sonetti tiferà per la Dea, dopo i suoi anni a Bergamo da allenatore… Certo, per quattro anni sono stato allenatore dell’Atalanta e per trenta ho vissuto a Bergamo: sono cose che non si dimenticano…

Intanto per lo scudetto Atalanta e Napoli se la vedono con l’Inter… La situazione attuale di classifica dice questo, ma aspetterei la primavera per dare giudizi più completi.

(Franco Vittadini)