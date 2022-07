Diretta Lecce Bochum/ Streaming video tv: un test interessante (amichevole)

DIRETTA LECCE BOCHUM: UN TEST INTERESSANTE!

Lecce Bochum, che si gioca in diretta da Bressanone, va in scena alle ore 17:30 di mercoledì 13 luglio: per i salentini si tratta di un’amichevole di lusso, contro una squadra che il prossimo anno affronterà la seconda stagione in Bundesliga ed è comunque una società storica nel calcio tedesco. Il Lecce ha già giocato due test estivi: li ha vinti segnando un totale di 21 reti (7 al Rovereto nell’ultima partita), ma chiaramente si trattava di amichevoli che rappresentavano delle sgambate e poco altro, mentre questo è ben altro tipo di test.

Sticchi Damiani, 2 teste di maiale vicino casa/ Minaccia choc al presidente del Lecce

Il Lecce dunque se la gioca: sarà una stagione importante per la squadra ancora nelle mani di Marco Baroni, dopo la retrocessione nell’anno del lockdown i pugliesi sono riusciti a tornare in Serie A vincendo il campionato cadetto e ora naturalmente sperano di restarci a lungo, inaugurando un bel ciclo. Nel frattempo noi scopriremo quello che succederà nella diretta di Lecce Bochum, aspettando la quale possiamo provare a fare qualche considerazione circa le probabili formazioni, concentrandoci naturalmente sulle scelte di Baroni.

DIRETTA/ Lecce Rovereto (risultato finale 7-0) video tv: Colombo scatenato!

DIRETTA LECCE BOCHUM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Bochum dovrebbe essere garantita, salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, da Sportitalia: il canale è visibile in chiaro al numero 60 del televisore, o anche al 225 del decoder di Sky per gli abbonati. Sarà possibile assistere all’amichevole anche in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito della stessa emittente che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BOCHUM

Vediamo dunque come Baroni potrebbe schierare i suoi nella diretta Lecce Bochum. Puntiamo sul 4-3-3: Brancolini il portiere, davanti a lui potremmo vedere Ciucci e Lorenco Simic con due terzini che possono essere Gendrey o il giovane Nizet a destra e Frabotta sull’altro versante. A centrocampo invece la regia sarà fornita da Helgason; ai suoi lati possiamo puntare su Hjulmand e Blin senza dimenticarsi di Majer e Gargiulo.

Diretta/ Lecce Postal (risultato finale 14-1) quattro reti per Rodriguez Delgado

Naturalmente trattandosi di un’amichevole ci sarà anche un’ampia rotazione tra primo e secondo tempo volendo testare tutti i giocatori presenti in ritiro. Così nel tridente ecco che Lorenzo Colombo potrebbe fare l’esterno come già accade in Under 21; Pablo Rodriguez, in luce nelle prime amichevoli, e Ceesay sono i favoriti per completare il reparto offensivo della squadra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA