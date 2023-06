DIRETTA LECCE BOLOGNA/ Video streaming tv: cosa ci raccontano i testa a testa? (Serie A, 4 giugno 2023)

DIRETTA LECCE BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Ci terrà compagnia stasera la diretta di Lecce Bologna, gara valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra salentini ed emiliani al “Via del Mare” di Lecce. Gli incroci tra le due compagini, dal 1989 ad oggi, sono quattordici: il primo match risale al 14 aprile 1990, successo di misura (1-0) dei pugliesi.

Il 21 aprile dell’anno seguente, invece, la prima affermazione ospite (1-3) nella gara valevole per la trentesima giornata del massimo campionato. Passando alle sfide più recenti Lecce e Bologna si sono sfidate il 22 dicembre 2019: nell’occasione successo dei felsinei per 2-3 grazie ai gol firmati da Orsolini, Soriano e Sansone e da Babacar e Farias per i padroni di casa. Il 5 dicembre 2012, invece, nessun gol nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. (Giulio Halasz)

DIRETTA LECCE BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Lecce e Bologna? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 38^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

LECCE BOLOGNA: PASSERELLA FINALE, UN GIORNO DI FESTA!

Lecce Bologna, in diretta domenica 4 giugno 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Sarà festa grande per i salentini che con l’emozionante vittoria all’ultimo secondo a Monza hanno timbrato una salvezza che mancava addirittura dal 2011 in casa leccese: dal campionato 2010/11 infatti il Lecce non si garantiva la permanenza in Serie A, 12 anni passati anche in terza serie per una piazza calda e appassionata.

Non è riuscito a puntare l’ottavo posto il Bologna, reduce da un pareggio in rimonta contro i campioni d’Italia in carica del Napoli, è stata comunque una stagione ottima per i felsinei capaci di giocare un calcio brillante e di porre le basi per un futuro in cui l’obiettivo è andare a caccia dell’Europa. Il Bologna ha vinto 2-0 il match d’andata e anche l’ultimo precedente disputato a Lecce, 2-3 il 22 dicembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Bologna, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

LECCE BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











