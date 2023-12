DIRETTA/ Lecce Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: gioca Van Hooijdonk, via! (3 dicembre 2023)

DIRETTA LECCE BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Lecce Bologna evidenzia due squadre che negli ultimi 5 incontri, giocati tra il 2012 e il 2023, hanno sempre regalato gol e spettacolo a tutti gli amanti di questo sport. Nelle ultime 5 sfide in ben quattro occasioni è stato il Bologna ad avere la meglio sul Lecce. Partiamo con l’analisi della sfida giocata il 5 Febbraio 2012, che risulta l’ultima con il risultato di pareggio. Gara terminata con un pareggio a reti bianche; tante ammonizioni, ben 10 con un’espulsione inflitta al difensore del Lecce Carrozzieri. Nel 2019, dopo ben 7 anni dall’ultima volta, le due squadre tornano ad affrontarsi con il Bologna che riuscì a ottenere un’importante vittoria esterna. Triplo vantaggio per il Bologna con le reti firmate da Orsolini in due occasioni e Roberto Soriano.

Lecce che non si scompose e riuscì a ottenere due gol riaprendo la partita nei minuti finali. Stesso risultato anche nella terza sfida vinta negli ultimi istanti di gara con la rete del gambiano Musa Barrow. Ad andare in rete ancora Soriano e Palacio. Quarta sfida vinta con il risultato di 2-0 con le reti di Arnautovic e Ferguson. L’ultima volta le due squadre si sono affrontate è stato il 4 giugno 2023 con il successo dei rossoblù firmato nei minuti finali da Ferguson. LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; J. Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, T. Kristiansen; Aebischer, Fabbian; Ndoye, L. Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta (Marco Genduso)

DIRETTA LECCE BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Bologna viene garantita dalla televisione satellitare: la partita di Serie A sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202 del vostro decoder) e sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento all’emittente. Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la diretta Lecce Bologna con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LECCE BOLOGNA: SALENTINI PER RILANCIARSI!

Lecce Bologna, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del Mare di Lecce sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il Bologna arriva all’appuntamento sperando di poter confermare le ambizioni europee alimentate anche dall’ultimo successo in casa contro il Torino, terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato per la formazione rossoblu, che ha steccato solamente nella trasferta di Firenze in questo periodo.

Di sicuro il Lecce non sarà un cliente facile con i salentini che possono anche avere rimpianti per l’ultimo pareggio interno contro il Milan, con gol decisivo annullato all’ultimo minuto, e anche per quello in casa del Verona, rimontati due volte dalla formazione scaligera. Il 4 giugno scorso, nell’ultima giornata del precedente campionato, il Bologna ha vinto 2-3 a Lecce, con i salentini che non battono gli emiliani in casa addirittura dall’1-0 datato 18 novembre 2001.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Bologna, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Joan González, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Saelemaekers, L. Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

LECCE BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

