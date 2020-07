Diretta Lecce Brescia/ Streaming video tv: serve solo vincere (Serie A)

Lecce Brescia, in diretta dallo stadio Via del Mare della città pugliese, si gioca alle ore 21.45 di questa sera, mercoledì 22 luglio 2020, e sarà una delle partite più interessanti della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Ci avviciniamo alla diretta di Lecce Brescia infatti con la consapevolezza che il match sia una sorta di ultima spiaggia sia per i pugliesi sia per i lombardi. La posizione del Lecce si è infatti decisamente complicata dopo la sconfitta di domenica a Marassi contro il Genoa, che mette i giallorossi salentini a -4 proprio dal Grifone, che si è pure preso il vantaggio negli scontri diretti. Di conseguenza, il Lecce dovrà fare cinque punti in più dello stesso Genoa in appena tre giornate per salvarsi: impresa difficile, che richiede naturalmente una vittoria questa sera in casa contro l’ultima in classifica. Il Brescia infatti sta ancora peggio, ma almeno le Rondinelle arrivano da una vittoria in rimonta contro la Spal in una partita che già avrebbe potuto segnare la condanna per i lombardi, che erano passati in svantaggio. Il Brescia invece è rimasto vivo e ora non ha nulla da perdere: con un colpaccio a Lecce potrebbe tornare clamorosamente in corsa per la salvezza…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LECCE BRESCIA

La diretta tv di Lecce Brescia sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali della televisione satellitare che ad ogni giornata trasmette ben sette delle dieci partite di Serie A, fra le quali oggi quella di Via del Mare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita da Sky Go e sarà dunque un servizio riservato agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BRESCIA

Andando adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Lecce Brescia, ecco che l’allenatore di casa Fabio Liverani dovrebbe ricorrere al modulo 4-3-2-1, con questi possibili undici titolari: in porta Gabriel; davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Rispoli, Paz, Lucioni e Donati; nel terzetto di centrocampo potrebbero invece trovare posto dal primo minuto Majer, Petriccione e Barak; infine in attacco ecco Mancosu e Saponara ad agire sulla trequarti in appoggio alla prima punta, che potrebbe essere Babacar. Dall’altra parte, il Brescia allenato da mister Diego Lopez potrebbe disporsi in campo secondo il quasi speculare modulo 4-3-1-2 e con questi possibili interpreti: Joronen tra i pali; difesa a quattro formata da Sabelli, Chancellor, Papetti e Mateju; a centrocampo ecco come possibili titolari Dessena, Tonali e Bjarnason, poi l’eroe di domenica Zmrhal nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti Donnarumma e Torregrossa.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico sulla delicata sfida Lecce Brescia, ecco che secondo l’agenzia di scommesse Snai punta in modo abbastanza deciso sui padroni di casa. Il segno 1 infatti è quotato a 1,70, mentre poi si sale fino a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna del Brescia.



