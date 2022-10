Diretta/ Lecce Cagliari, streaming video tv: giallorossi per la vetta (Primavera)

DIRETTA LECCE CAGLIARI PRIMAVERA: PUNTI CHE SCOTTANO

Lecce Cagliari, in diretta domenica 9 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Comunale San Pietro in Lama di Lecce, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato Primavera 1. Caccia a punti importanti in termini di classifica e in grado di consentire una continuità finora mancata in questo avvio di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE/ Quote, il duello Ceesay vs Abraham

Il Lecce ha raccolto 13 punti nelle prime sei giornate, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. La formazione giallorossa arriva a questo appuntamento dalle vittoria contro Inter (2-0) e Udinese (0-2). Il Cagliari, invece, è fermo a quota 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Nell’ultimo turno i rossoblu hanno superato 2-1 il Napoli di Frustalupi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE/ Diretta tv: Tammy Abraham si deve riscattare

LECCE CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

DIRETTA/ Genoa Cagliari (risultato finale 0-0): nulla di fatto al Ferraris

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CAGLIARI PRIMAVERA

Qualche ballottaggio da valutare nelle probabili formazioni della diretta Lecce Cagliari. Iniziamo la nostra analisi con i padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Borbei, Dorgu, Hasic, Munoz, Salomaa, Berisha, Mommo, Pascalau, Vulturar, Burnete, Samek. Passiamo adesso al probabile undici del Casteddu, schierato con il classico 4-3-3: Lolic, Zallu, Veroli, Palomba, Idrissi, Caddeo, Cavuoti, Mameli, Masala, Vinciguerra, Griger.











© RIPRODUZIONE RISERVATA