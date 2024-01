DIRETTA/ Lecce Cagliari video streaming tv: precedenti in grande equilibrio (Serie A, 6 gennaio 2024)

DIRETTA LECCE CAGLIARI, TESTA A TESTA

Il confronto storico della diretta di Lecce Cagliari ha visto svolgersi un totale di 18 partite, evidenziando una competitività tra le due squadre nel corso degli anni. Il Lecce ha ottenuto sei vittorie, il Cagliari ne ha conquistate sette, mentre in cinque occasioni le due squadre hanno pareggiato. La bilancia pende leggermente a favore del Cagliari in termini di vittorie, ma il numero di pareggi suggerisce che gli incontri tra queste squadre sono spesso combattuti e equilibrati. La natura competitiva di questo confronto è confermata dalle numerose sfide che si sono concluse con una divisione dei punti, sottolineando la difficoltà di prevedere il risultato finale.

Diretta/ Cagliari Sassuolo Primavera (risultato finale 2-1): vittoria sarda in rimonta! (oggi 6 gennaio 2024)

Ogni partita tra Lecce e Cagliari sembra essere un capitolo della loro storia calcistica, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il massimo vantaggio una sull’altra. La diversità nei risultati, tra vittorie e pareggi, suggerisce che questi scontri sono sempre aperti e che entrambe le squadre sono in grado di emergere vittoriose. I tifosi di entrambe le squadre possono aspettarsi partite avvincenti, con momenti di suspence e emozioni dato il bilancio storico equilibrato tra Lecce e Cagliari. Ogni incontro rappresenta una nuova opportunità per le squadre di dimostrare la propria superiorità e, al contempo, testimonia la rivalità calcistica che si è sviluppata nel corso degli anni tra queste due realtà sportive. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Roma Lecce Primavera (risultato finale 2-1): accorcia Burnete! (6 gennaio 2024)

LECCE CAGLIARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lecce Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Lecce Cagliari sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

DIRETTA/ Milan Cagliari (risultato finale 4-1): Azzi, poi Leao! (Coppa Italia, 2 gennaio 2024)

TRASFERTA TOSTA PER I SARDI

La diretta Lecce Cagliari, in programma sabato 6 gennaio 2024 alle ore 18:00, racconta della 19esima giornata di Serie A. I pugliesi hanno chiuso l’anno in salita, affrontando sia Inter e Atalanta perdendo entrambe a zero. Prima di affrontare le due nerazzurre del nostro campionato, il Lecce aveva messo a referto cinque risultati utili consecutivi con i pareggi contro Milan, Verona, Bologna ed Empoli più la vittoria in casa con il Frosinone per 2-1.

Il Cagliari ha aperto l’anno perdendo 4-1 in Coppa Italia col Millan mentre in campionato aveva chiuso il 2023 pareggiando senza segnare contro l’Empoli con tanto di gol annullato e rigore sbagliato, entrambi con Viola protagonista. I sardi sono attualmente terzultimi a 14 punti, +1 dall’Empoli penultimo e +2 dal fanalino di coda Salernitana. Il Lecce invece può vantare 6 punti di vantaggio sui rossoblu, un buon margine tutto sommato.

LECCE CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Cagliari vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Falcone, difesa a quattro per D’Aversa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Kaba, Ramadani e Gonzalez con Strefezza insieme a Krstovic e Oudin in attacco.

Il Cagliari replica con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali Scuffet; Zappa e Azzi terzini mentre la coppia centrale sarà Goldaniga-Dossena. Deiola sarà la mezzala destra, Prati in regia e Makoumbou a sinistra. Viola agirà da trequartista con Petagna e Pavoletti coppia d’attacco.

LECCE CAGLIARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Lecce Cagliari danno favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 3.30 mentre il 2 fisso leggermente più alto a 3.40.

Sarà una partita con tante reti? Secondo i bookmakers no, dato che l’Over 2.5 è quotato 2.20 mentre l’Under a 1.65. Più equilibro tra Gol, a 1.95, e No Gol a 1..80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA